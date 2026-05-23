Şırnak'ta DEAŞ Propagandası Yapan Şüpheli Gözaltına Alındı

Şırnak'ta terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında sosyal medya üzerinden örgüt propagandası yaptığı belirlenen bir şüpheli düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, DEAŞ silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar çerçevesinde sosyal medya hesapları mercek altına alındı. Yapılan teknik ve dijital incelemelerde, örgüt propagandası içerikleri paylaştığı tespit edilen M.T. isimli şüpheli hakkında operasyon kararı verildi.

Şırnak'ta belirlenen adrese düzenlenen operasyonda şüpheli gözaltına alınırken, dijital materyallere de incelenmek üzere el konuldu. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - ŞIRNAK