Şırnak'ta Gerçeği Aratmayan Tatbikat - Son Dakika
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Şırnak'ta Gerçeği Aratmayan Tatbikat

Şırnak\'ta Gerçeği Aratmayan Tatbikat

PÖH timleri, meskun mahalde yurt operasyonu için tatbikat gerçekleştirdi. Yerli mühimmat kullanıldı.

22.11.2024 13:20
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Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü Polis Özel Harekat (PÖH) timlerinin meskun mahalde, yurt operasyonu, keskin nişancı, roketatar atışı ve kurtarma olaylarına hazırlıklı olmak amacıyla düzenledikleri tatbikat nefesleri kesti.

Özel Harekat polislerinin gerçekleştirdiği tatbikat gerçeği aratmazken, roketatar, keskin nişancı atışı, meskun mahaldeki sis bombalarının içerisindeki timlerim görüntüsü izleyenleri kendine hayran bıraktı. Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü atış poligonunda gerçekleşen icrası özel kabiliyet ve teçhizat gerektiren yüksek riskli operasyonlarda, görevini ifa eden Özel Harekat personelinin eğitimlerde geldikleri seviyeleri tespit etmek ve göreve her an hazır olduklarını göstermek maksadıyla 2024 yıl sonu tatbikatında, senaryo gereği ulaştırma araçlarının kaçırılması gereği teröristlerce ele geçirilen bir yolcu otobüsüne operasyon düzenlendi. Gerçeği aratmayan tatbikatta otobüs ele geçirilerek araç içerisinde bulunan sivil vatandaşlar güvenli bir şekilde kurtarılarak teröristler etkisiz hale getirildi.

Tatbikatta yerli ve milli silah ve mühimmat kullanıldı

Tatbikatı izleyen Şırnak Valisi Birol Ekici, kahraman polislerin tatbikatlarını en iyi şekilde gerçekleştirdiğini söyledi. Ekici, "Dosta güven, düşmana korku salan bir tatbikattı. Tatbikatta kullanılan mühimmatın neredeyse tamamı yerli ve milli mühimmattan oluşuyordu. Hepimizin bildiği üzere ülkemizde 40 yıldır kardeşliğimize kast eden bölücü terör örgütü ile mücadele ediyoruz. Bu gün bölücü terör örgütü bitme noktasına gelmiştir. Şehirlerimizde huzur ve güvenin teminatı emniyet teşkilatlarımızdır. Şırnak'ı Türkiye'nin en güvenli şehri haline getirene kadar çalışmalarımız devam edecektir. Kahraman polisimiz gibi kahraman jandarmamız da, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz de bu gün dünyada medarı iftarımızdır. Ordumuz NATO'nun 3. büyük ordusu, dünyanın ise 8. büyük ordusudur. 100 yıldır bölgesinde huzurun ve barışın, güvenin teminatıdır" dedi.

Tatbikatı Şırnak Valisi Birol Ekici, Cumhuriyet Başsavcısı Hayrullah Şahin, İl Emniyet Müdürü Serdar Büyükleblebici, 23. Jandarma Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Rıfat Dönel, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mevlüt Dirim, Vali Yardımcısı Hasan Hüseyin Alpaslan, kamu kurum temsilcileri ve özel harekat polisleri katıldı. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

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