Şırnak'ta Kaçak Malzeme Operasyonu

25.05.2026 21:42
Şırnak'ta yapılan operasyonlarda 15.5 milyon lira değerinde kaçak malzeme ele geçirildi.

Şırnak'ta bir haftalık operasyonlarda 15 milyon 460 bin 300 lira değerinde gümrük kaçağı malzeme ele geçirilirken, 105 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Şırnak genelinde jandarma ekipleri tarafından yürütülen istihbari çalışmalar ve alınan duyumlar üzerine toplam 105 şüpheliye ait ev, eklenti ve araçlarda arama gerçekleştirildi. Yapılan operasyonlarda 4 adet sentetik ecza hapı, 1 gram esrar, 15 gram skunk, 1 gram metamfetamin maddesi, 1 adet dedektör ile 126 adet cep telefonu, 19 bin 770 adet bandrolsüz sigara, 678 elektronik sigara ve likiti, 29 kilogram nargile tütünü, 227 adet muhtelif hırdavat malzemesi, 507 adet muhtelif tekstil malzemesi, 304 adet muhtelif kozmetik ve süs eşyası, 323 adet muhtelif gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi. Ele geçirilen kaçak ürünlerin piyasa değerinin 15 milyon 460 bin 300 lira olduğu belirtilirken, 105 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

Kaçakçılık, Uyuşturucu, 3. Sayfa, Güvenlik, Ekonomi, Şırnak, Son Dakika

