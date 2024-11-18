Şırnak\'ta Kaçakçılık Operasyonları: 2 Tutuklama

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Şırnak'ta kaçakçılık, asayiş ve narkotik operasyonlarında gözaltına alınan 35 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Şırnak ve Habur Sınır Kapısında hafta boyunca yapılan operasyonlarda, 597 gram esrar malzemesi, 7 gram metamfetamin, 7 adet bong, 1 adet sentetik ecza malzemesi, 4 bin 665 paket sigara, 511 adet puro, 290 daet elektronik sigara tütünü, 186 emtia, 140 kilo çay, 106 adet elektronik sigara, 5 adet cep telefonu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 35 şüphelinden 2'si sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı. - ŞIRNAK