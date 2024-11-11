Şırnak'ta Kaçakçılık Operasyonu - Son Dakika
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Şırnak'ta Kaçakçılık Operasyonu

Şırnak\'ta Kaçakçılık Operasyonu

Şırnak'ta jandarma tarafından düzenlenen operasyonda çok sayıda gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi.

11.11.2024 15:50
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Şırnak il merkezi ve ilçelerinde yapılan ihbarları değerlendiren Şırnak İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çok sayıda gümrük kaçağı malzeme ele geçirdi.

Şırnak İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 04- 10 Kasım tarihleri arasında Şırnak il merkezi ve ilçelerinde kaçakçılık operasyonu düzenlendi. Yapılan operasyonlar kapsamında, 1 adet tabanca, 5 gram metamfetamin, 2 gram kubar esrar, 3 gram toz esrar, 2 gram afyon sakızı, 30 adet sentetik hap, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 13 adet cep telefonu, 101 adet telefon aksesuarı, 6 bin 822 adet bandrolsüz sigara, 481 adet elektronik sigara, 5 bin 860 adet puro, 16 kilogram nargile tütünü, 32 kilogram çay, 150 adet kozmetik malzeme, 115 adet güneş gözlüğü, 28 adet ayakkabı, 2 adet kaynak makinesi, 642 adet muhtelif gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi.

Operasyonlarda 18 farklı şahsa ait ev, iş yeri ve araçta yapılan operasyonlar sonucunda 18 şüpheli hakkında resmi işlem yapıldı. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Şırnak'ta Kaçakçılık Operasyonu - Son Dakika

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