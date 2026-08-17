Şırnak'ta Kaçakçılık Operasyonu: 21 Gözaltı - Son Dakika
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Şırnak'ta Kaçakçılık Operasyonu: 21 Gözaltı

Şırnak\'ta Kaçakçılık Operasyonu: 21 Gözaltı
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Şırnak'ta düzenlenen operasyonlarda 2,5 milyon lira değerinde kaçak malzeme ele geçirildi.

Şırnak'ta asayiş, narkotik ve kaçakçılık operasyonlarında piyasa değeri yaklaşık 2 milyon 500 bin lira olan gümrük kaçağı malzeme ele geçirilirken, gözaltına alınan 21 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube, Narkotik Şube ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 10-16 Ağustos tarihlerinde kent merkezi, 6 ilçe ve Habur Gümrük Sınır Kapısı'nda operasyonlar düzenledi. Operasyonlarda, 56 adet sentetik ecza (lyrica) maddesi, 3,82 gram sentetik kannabinoid/bonzai maddesi, 111 bin 400 adet kaçak sigara, 126 adet elektronik sigara, bin 100 paket elektronik sigara tütünü, 21 adet cep telefonu, 262 adet gözlük, 12 adet kol saati ve 282 adet çeşitli emtia ele geçirildi. Ele geçirilen kaçak malzemelerin piyasa değerinin yaklaşık 2 milyon 500 bin Türk lirası olduğu öğrenilirken 21 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: İHA

Kaçakçılık, Güvenlik, 3. Sayfa, Şırnak, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Şırnak'ta Kaçakçılık Operasyonu: 21 Gözaltı - Son Dakika

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