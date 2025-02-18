Şırnak'ta kamyonet şarampole yuvarlandı: 4 yaralı
ŞIRNAK - Şırnak'ın Cizre ilçesinde kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
İlçenin Güçlükonak yolu mevkisinde 06 DFZ 302 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yuvarlandı. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.
Kazada yaralanan 4 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesine sevk edildi. Tedavi alınan yaralıların sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Şırnak'ta Kamyonet Devrildi: 4 Yaralı - Son Dakika
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