Şırnak\'ta madencilik işletmesine ait servis aracı patladı: 1 ölü, 8 yaralı

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Irak'ın kuzeyinden Şırnak'ın Silopi ilçesinde madencilik işletmesine ait servis aracının patlaması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 8 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Irak'ın kuzeyinden gerçekleştirilen saldırı sonucu, Silopi ilçesi Çalışkan beldesi Siyahkaya bölgesinde faaliyet gösteren bir madencilik işletmesine ait servis aracı seyir halindeyken patlama yaşandı. Olay yerine sağlık ekibi ve güvenlik güçleri sevk edilirken patlamada 1 kişi öldü, 2'si ağır 8 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Silopi Devlet Hastanesine sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞIRNAK