Şırnak'ta Mayıs Ayında 3 Milyar 952 Milyon 744 Bin Lira Değerinde Ürünler Ele Geçirildi

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Şırnak Valisi Cevdet Atay, Mayıs ayında meydana gelen asayiş, kaçakçılık, terör, narkotik, trafik ve siber olayları verilerini paylaştı. Bir ayda 3 milyar 952 milyon 744 bin lira değerinde ürünler ele geçirildi.

Şırnak Valiliğinde mayıs ayına ilişkin asayiş, kaçakçılık, terör, narkotik, trafik ve siber olayları verilerini paylaşan Vali Cevdet Atay, kent genelinde, kişilere karşı ve mal varlığına yönelik 725 asayiş olayının yaşandığını, kolluk kuvvetlerinin etkin çalışmaları sonucunda yüzde 95'i aydınlatıldığını söyledi. Bu bağlamda mayıs ayında meydana gelen asayiş olaylarında 25 şüphelinin tutuklandığını belirten Vali Atay, hakkında aranma kaydı bulunan 278 kişinin yakalanarak adli makamlara teslim edildiğini ifade etti.

96 şahsın terör olaylarına karıştığı tespit edildiğini ve başarılı operasyonlar yapıldığını aktaran Vali Atay, "Emniyet ve Jandarma güçlerimiz tarafından işlem yapılan 5 i tutuklanmıştır. Hakkında yakalama kararı bulunan 12 şahıs kolluk kuvvetlerimizin özverili çalışmaları sonucunda yakalanmıştır. Ayrıca ikna faaliyetleri sonucunda bölücü terör örgütü mensubu 2 kişi teslim olmuştur. Terörün finans kaynaklarından biri olan kaçakçılıkla mücadelemizi etkin bir şekilde sürdürmekteyiz. 132 olaya müdahale edilerek 170 şahsa işlem yapılmıştır. 14 bin adet silah parçası, 5 tabanca 1 av tüfeği, 487 adet fişek, 509 adet cep telefonu, 51 bin 339 paket sigara, 2 bin 69 adet elektronik sigara, 165 kilo kaçak çay ve 2 bin 567 adet ilacın, toplam değerinin yaklaşık 36 milyon TL olduğunu belirtmek istiyorum" dedi.

Habur Sınır Kapısı Gümrük Muhafaza Ekiplerince gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında 14 kilogram altın, 292 adet cep telefonu, 31 bin 650 paket sigara, 6 bin 104 adet elektronik sigara, 51 ton gıda, 219 bin 724 adet muhtelif ticari eşya, 80 adet kaçak eşya naklinde kullanılan araca el konulduğunu aktaran Vali Atay, "Yakalanan malzemelerin toplam değeri 3 milyar 916 milyon 744 bin 90 TL. Hemşehrilerimizden özellikle internet ve telefon dolandırıcılığına karşı kurumsal uyarıları dikkate almalarını rica ediyorum. Polis, Jandarma, Cumhuriyet Savcısı veya herhangi bir kamu personeli, hiçbir şekilde vatandaşlarımızdan elden ziynet eşyası, para teslimi veya havale - EFT yapılmasını kesinlikle talep etmez. Böyle bir durumla karşılaşmanız halinde lütfen hemen 112 Acil Çağrı Merkezini arayın ya da en yakın kolluk kuvvetine müracaat edin. Mayıs ayı içerisinde Siber Güvenlik ekiplerimiz tarafından bilişim suçları ile mücadele faaliyetleri yönünden 384 sosyal medya hesabı kullanıcısına işlem yapılmış, nitelikli dolandırıcılık ve nitelikli hırsızlık suçları kapsamında 13 fail tespit edilmiştir" ifadelerini kullandı.

Vali Atay'ın basın açıklamasın Şırnak İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Murat Bulut ve Şırnak İl Emniyet Müdürü Cemal Dalman eşlik etti. - ŞIRNAK