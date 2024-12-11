Şırnak'ta otomobil atık su kanalı düştü: 1 ölü, 7 yaralı
ŞIRNAK - Şırnak'ın İdil ilçesinde atık su kanalına düşen otomobilde 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.
İdil ilçesine bağlı Çığır mevkiinde Suriyeli ailenin içerisinde bulunduğu Mahmut İsmail yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, atık su kanalına düştü. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye, AFAD ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada şoför Mahmut İsmail olay yerinde hayatını kaybederken, araç içerisinde bulunan 4'ü çocuk 7 kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.
Kazayla ilgili inceleme sürüyor.
Son Dakika › 3.Sayfa › Şırnak'ta otomobil kazası: 1 ölü, 7 yaralı - Son Dakika
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