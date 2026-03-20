Şırnak'ta sağanak sele neden oldu, evleri su bastı
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Şırnak'ta sağanak sele neden oldu, evleri su bastı

20.03.2026 23:00  Güncelleme: 23:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şırnak'ta etkili olan sağanak yağışlar derelerin taşmasına neden oldu, birçok ev sular altında kaldı. AFAD, belediye ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi ve su tahliye çalışmaları başlatıldı.

Şırnak'ta etkili olan sağanak yağış sele dönüştü, derelerin taşması sonucu bazı evler sular altında kaldı.

Kentte dünden bu yana aralıksız devam eden yağışlar, özellikle merkeze bağlı Kasrik beldesinde hayatı olumsuz etkiledi. Taşan dereler nedeniyle beldede çok sayıda evde su baskınları yaşanırken, vatandaşlar zor anlar yaşadı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, belediye ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, su tahliye çalışmalarına hızla başlayarak bölgede güvenlik önlemleri aldı.

Şırnak Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Diyarbakır Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden alınan bilgilere göre; ilimizde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış beklenmektedir. Yağışların 1600 m rakım üzeri yüksek kesimlerde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin edilmektedir. Kuvvetli yağışlarla birlikte ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, buzlanma ve don olayı, heyelan, yıldırım, dolu, yükseklerde buzlanma ve don, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yerlerde Çığ çibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, 3. Sayfa, İtfaiye, Şırnak, AFAD, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2026 23:15:25. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.