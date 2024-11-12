Şırnak'ta terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik düzenlenen operasyonlarda 2 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından PKK/KCK ve DEAŞ terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerini deşifre edilmesine yönelik terör örgütlerine operasyon düzenlendi. Operasyonlar kapsamında 1 PKK/KCK terör üyesi ve 1 DEAŞ terör örgütü üyesi gözaltına alınarak haklarında işlem yapıldı. - ŞIRNAK
Son Dakika › 3.Sayfa › Şırnak'ta Terör Operasyonu: 2 Gözaltı - Son Dakika
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