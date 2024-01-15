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Şırnak'ta terör operasyonunda 6 şüpheliden 1'i tutuklandı - Son Dakika
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Şırnak'ta terör operasyonunda 6 şüpheliden 1'i tutuklandı

Şırnak Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından PKK/KCK, FETÖ/PDY, DEAŞ terör örgütlerine yönelik devam eden operasyonlarda gözaltına alınan 6 şüpheliden 1'i tutuklandı. Operasyonlarda toplam 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 1'i tutuklanırken, 1 şüpheli serbest bırakıldı, 1 şüpheli adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı ile serbest bırakıldı, 3 şüphelinin ise işlemleri devam ediyor.

Şırnak\'ta terör operasyonunda 6 şüpheliden 1\'i tutuklandı
15.01.2024 - 16:37,
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Şırnak Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından PKK/KCK, FETÖ/PDY, DEAŞ terör örgütlerine yönelik devam eden operasyonlarda gözaltına alınan 6 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Terörle mücadele çerçevesinde Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından kent merkezi ve ilçelerde PKK/KCK silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik operasyon yapıldı. Operasyonlarda toplam 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 1'i çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanırken, 1 şüpheli ifadesi akabinde serbest bırakıldı, 1 şüpheli adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı ile serbest bırakıldı, 3 şüphelinin ise işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA
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