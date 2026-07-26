Şırnak’ta tır devrildi: 1 yaralı - Son Dakika
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Şırnak’ta tır devrildi: 1 yaralı

Şırnak’ta tır devrildi: 1 yaralı
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Şırnak Merkez Kasrik Beldesi'nde direksiyon hakimiyetini kaybeden tır devrildi. Araçta sıkışan sürücü Cemal Gören (49) yaralandı, AFAD ve sağlık ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Şırnak'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır devrildi. Kazada araçta sıkışan sürücü yaralandı.

Kaza, bu sabah saat 04.55 sıralarında Merkez Kasrik Beldesi Bestesor bölgesinde meydana geldi. Direksiyon hakimiyetini kaybeden tır şoförü Cemal Gören (49), aracın devrilmesine engel olamadı. Sürücü tırda sıkışırken, vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye AFAD, sağlık, jandarma ve Cizre Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, hurdaya dönen tırın kabininde sıkışan sürücüye kısa sürede ulaştı. Titizlikle yürütülen kurtarma çalışmasının ardından bilincinin açık olduğu belirlenen 49 yaşındaki Cemal Gören, bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı Gören, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, Cemal Gören, Acil Durum, 3. Sayfa, Güvenlik, Kasrik, Şırnak, Yaşam, AFAD, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Şırnak’ta tır devrildi: 1 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şırnak’ta tır devrildi: 1 yaralı - Son Dakika
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