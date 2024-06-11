Şırnak'ta Unutulan Çanta Paniğe Neden Oldu - Son Dakika
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Şırnak'ta Unutulan Çanta Paniğe Neden Oldu

Şırnak'ta bir öğrencinin yol kenarında unuttuğu çanta, emniyet ekiplerini harekete geçirdi. Bomba imha ekipleri tarafından kontrollü bir şekilde patlatılan çantanın içerisinde kadın kıyafetleri bulundu.

11.06.2024 01:00
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Şırnak'ta çantasını yol kenarında unutan bir öğrenci, emniyet ekiplerini harekete geçirdi.

Alınan bilgilere göre, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı kız yurdunda kalan bir kız öğrenci, memleketine gitmek için yurttan ayrıldı. Eşyalarını bavullara yerleştiren kız öğrenci bavullarından bir tanesini yol kenarında unuttu. Bavulu yol kenarında gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak ihbarda bulundu. Olay yerine çok sayıda polis ekibi ile bomba imha ekipleri sevk edildi. Şüpheli çantayı kontrollü bir şekilde patlatmak için, Şırnak-Cizre kara yolu trafiğe kapatılarak çevrede bulunan vatandaşlar olay yerinden uzaklaştırıldı. Bomba imha polisi tarafından şüpheli çanta fünye ile kontrollü bir şekilde patlattı. Yol kenarında unutulan çantanın içerisinde kadın kıyafetlerinin olduğunu gören vatandaşlar derin bir nefes aldı. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Şırnak'ta Unutulan Çanta Paniğe Neden Oldu - Son Dakika

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