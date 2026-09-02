Şırnak Uludere çevre yolundaki örtü yangını itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü

Şırnak'ta çevre yolu üzerinde çıkan örtü yangını, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.

Yangın, Şırnak- Uludere çevre yolu Devlet Bahçeli Bulvarı mevkiinde meydana geldi. Bölgedeki otluk ve kuru örtülerin bilinmeyen nedenle tutuşmasıyla yangın çıktı. Alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, yangına müdahale ederek alevlerin çevreye yayılmasını önledi. Kontrol altına alınarak tamamen söndürülen yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.