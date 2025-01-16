Şırnak Valiliği 2025 gösteri ve yürüyüş alanlarını belirledi - Son Dakika
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Şırnak Valiliği 2025 gösteri ve yürüyüş alanlarını belirledi

Şırnak Valiliği 2025 gösteri ve yürüyüş alanlarını belirledi

Şırnak Valiliği, 2025 yılında düzenlenecek gösteri ve yürüyüşlerin yapılacağı alanları belirledi.

16.01.2025 12:46
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Şırnak Valiliği, 2025 yılında düzenlenecek gösteri ve yürüyüşlerin yapılacağı alanları belirledi.

Valilikten yapılan açıklamada, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 6. ve 26. maddeleri ve bu Kanun'un uygulanmasına dair yönetmeliğin 3. maddesine dayanarak hazırlanan ve Valilik makamının 13.01.2025 tarih ve 56860 sayılı oluru ile yürürlüğe giren Şırnak il merkezine ait "2025 yılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Güzergah ve Alanları Planı"nın güncellendiği duyuruldu.

Açıklamada, gösteri ve yürüyüş alanları Bahçelievler Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı Sanayi Sitesi yanı, Siirt Caddesi, Vakıfkent Mahallesi Sevgi Caddesi ve Kemal Sunal Caddesi olarak belirlendi. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Şırnak Valiliği 2025 gösteri ve yürüyüş alanlarını belirledi - Son Dakika

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