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Şırnak Valisi ve Heyeti Askeri Birlikleri Ziyaret Etti - Son Dakika
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Şırnak Valisi ve Heyeti Askeri Birlikleri Ziyaret Etti

Şırnak Valisi Cevdet Atay ve beraberindeki heyet, Beytüşşebap ilçesinde bulunan askeri birlikleri ziyaret etti. Vali Atay, Mehmetçikle bir araya gelerek şeref defterine imza attı.

Şırnak Valisi ve Heyeti Askeri Birlikleri Ziyaret Etti
19.12.2023 - 09:27,
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Şırnak Valisi Cevdet Atay ve beraberindeki heyet Beytüşşebap'ta askeri birlikleri ziyaret etti.

Şırnak Valisi Cevdet Atay, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Murat Bulut, Beytüşşebap Kaymakamı Kemal Ülkü, Şırnak İl Emniyet Müdürü Cemal Dalman, Şırnak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Geliş ile beraber Beytüşşebap ilçesine bağlı Ayvalık 3. Jandarma Taburunda incelemelerde bulundu. Mehmetçikle bir araya gelen vali Atay, şeref defterine imzaladıktan sonra bölgeden ayrıldı. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA
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