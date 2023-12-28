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Şırnaklı kadınlardan teröre tepki: 200 metrelik Türk bayrağıyla yürüdüler - Son Dakika
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Şırnaklı kadınlardan teröre tepki: 200 metrelik Türk bayrağıyla yürüdüler

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde yaşanan çatışmalarda 12 şehit verilmesi üzerine, Şırnaklı kadınlar ve çocuklar, terörü kınayıp 200 metrelik Türk bayrağıyla yürüyüş yaparak tepki gösterdi. AK Parti Kadın Kolları Başkanı Bişenk Fatma Acar, basın açıklamasında saldırıların milletin huzur ve kardeşliğini bozamayacağını vurgulayarak, Türkiye'nin parçalanmasına izin vermeyeceklerini belirtti.

Şırnaklı kadınlardan teröre tepki: 200 metrelik Türk bayrağıyla yürüdüler
28.12.2023 - 00:16,
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Şırnaklı kadınlardan teröre tepki: 200 metrelik Türk bayrağıyla yürüdüler

ŞIRNAK - Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütü PKK ile girilen çatışma sonucu 12 şehit verilmesi üzerine, Şırnaklı kadınlar ve çocuklar, terörü kınayıp 200 metrelik Türk bayrağıyla yürüyüş yapıp tepki gösterdi.

Şırnaklı kadınlar ve çocuklar, 200 metrelik Türk bayrağı ile teröre lanet yürüyüşü gerçekleştirdi. Yürüyüş, Sanat Sokağı'nda son buldu. Kitle adına basın açıklamasını okuyan AK Parti Kadın Kolları Başkanı Bişenk Fatma Acar, saldırılar ile terör örgütünün hain yüzlerini bir kez daha bu millete göstermiş olduğunu söyledi.

"Şehitlerimize Allah'tan rahmet, kıymetli ailelerine ve milletimize başsağlığı, yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz" diyen Acar, "Türküyle, Kürdüyle, Lazıyla, Çerkesiyle bu coğrafyanın tamamını kendimize vatan edinmiş, bu coğrafya için dökülen kanların, verilen bedellerin omuzlarımıza ne tür bir sorumluluk yüklediğinin bilinciyle yaşıyoruz. Hain saldırılarla bu milletin huzur ve kardeşliğini bozamayacak, tam aksine bu girişimlere karşı bu millet daha çok kenetlenecek, daha çok bilinçlenecek ve hain emellerini boşa çıkarma gayreti içerisinde olacaktır" dedi.

Saldırıların her geçen gün büyüyen, güçlenen büyük Türkiye'nin önünü kesme amacı taşıdığını ifade eden Acar, "Ancak sağlam temeller üzerine kurulmuş bu mazlum coğrafyanın parçalanmasına kimsenin gücü yetmeyecek, canımız pahasına dahi olsa buna izin vermeyeceğiz. Kirli emelleriyle ülkemiz üzerinde oynanan oyunların hiç birine gelmeyecek boyun eğmeyeceğiz" şeklinde konuştu.

Kitle, basın açıklamasının ardından dağıldı.

Kaynak: İHA
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PKK, Terör, 3.Sayfa, Son Dakika

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