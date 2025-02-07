Sırp çete liderinin cinayetinde karar

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Sırp çete liderinin öldürülmesine ilişkin davada karar

İSTANBUL - Şişli'de Sırp organize suç örgütü liderinin öldürülmesine ve Sarıyer'de çete üyesinin villada eziyet edildikten sonra öldürülmesine ilişkin birleşen davada karar çıktı. Mahkeme, 1 sanığı 2 kez müebbet ile 7 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.

Şişli'de Sırp organize suç örgütü lideri Jovan Vukotiç'in silahlı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin, ayrıca Sarıyer'de çete üyesinin pusuya düşürülerek kaçırılması ve götürüldüğü villada eziyet edildikten sonra öldürülmesine ilişkin birleşen dosyalar kapsamında görülen dava karara bağlandı. İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada 3 tutuklu ve 2 tutuksuz sanık, sanık avukatlarıyla birlikte hazır bulundu. Duruşmaya Radoje Zıvkovic'in de arasında bulunduğu 4 tutuklu sanık ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla bağlandı.

1 sanığa 2 kez müebbet ile 7 yıl 3 ay hapis cezası

Alınan savunmaların ardından kararını açıklayan mahkeme, sanık Radoje Zıvkovic'i 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan 2 kez müebbet, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme' ve 'resmi belgede sahtecilik' suçlarından ise 7 yıl 3 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı. Sanık Zeljko Bojanic'i 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasıyla cezalandıran heyet, sanıklar Yakup Doğan ve Emircan Sümer'i ise 'tasarlayarak kasten öldürme' ve 'suç örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme' suçlarından müebbet ile 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırdı.

2 sanığa yakalama kararı

Mahkeme heyeti, sanıklar Furkan Yeşil, Elanur Tuna, Esat Candan ve Erdi Ertan'ı 'tasarlayarak kasten öldürmeye yardım etmek' ve 'suç örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek' suçlarından 14 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırırken, sanıklar Candan ve Ertan hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasına hükmetti.

Heyet, sanık Milan Vujotic'i 'silahlı suç örgütüne üye olmak' ve 'resmi belgede sahtecilik' suçlarından 5 yıl 2 ay 15 gün hapis cezasıyla cezalandırırken, hakkındaki 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delil elde edilemediği gerekçesiyle beraatına karar verdi. Aynı suçtan sanıklar Asiye Yüksel, Ayşe Sipahi, Emre Çakmak, Niyazi Serkan Altundaşar, Emre Karağaç, Cemre Murat Çalış'ın da beraatına hükmedildi.

Mahkeme ayrıca, sanıklar Hakan Kaptan ile Milan Vujotic'in üzerlerine atılı 'tasarlayarak kasten öldürme', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'eziyet' suçlarından yeterli delil elde edilemediği gerekçesiyle beraatlarına hükmederken, diğer sanıklara da üzerlerine atılı çeşitli suçlardan çeşitli hapis cezaları verildi.

Olayın geçmişi

Şişli'de Sırp organize suç örgütü lideri Jovan Vukotiç'in silahlı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin, ayrıca Sarıyer'de Sırp çete üyesinin pusuya düşürülerek kaçırılması ve götürüldüğü villada eziyet edildikten sonra öldürülmesine ilişkin 2 ayrı iddianame hazırlanmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan ilk iddianamede, Şişli'de 8 Eylül 2022'de E5 üzeri Zincirlikuyu istikameti üzerinde seyir halinde bulunan aracın yanına 1 motosiklet üzerindeki 2 şahsın yaklaştığı, aracın sağ ön yolcu kısmından 4-5 el ateş edildiği, sağ ön yolcu koltuğunda oturan yabancı uyruklu şahsın silahla yaralandığının öğrenilmesi üzerine soruşturma işlemlerine başlandığı aktarılmıştı. Hazırlanan iddianamede 13 şüphelinin 'tasarlayarak kasten öldürme' suçlarından ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapisleri talep edilirken, şüpheliler Radoje Zıvkovic ve Milan Vujotic'in 'silahlı suç örgütü kurmak veya yönetmek' suçundan 5'er yıldan 14'er yıla kadar, diğer şüphelilerden 8'inin 'silahlı suç örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek' suçundan 1'er yıldan 2'şer yıla kadar hapis cezaları istenmişti. Şüpheli Cemre Murat Çalış'ın 'silahlı suç örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek' suçundan 1 yıldan 2 yıla kadar, sanık Murat Polat'ın 'örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme' suçundan 7 aydan 1 yıl 4 aya kadar hapis cezasının talep edildiği iddianamede, şüpheliler Radoje Zıvkovic, Milan Vujotic ve Zdravko Perinovic'in ayrıca 'resmi belgede sahtecilik' suçundan 2'şer yıldan 5'er yıla kadar hapis cezaları talep edilmişti.

Öte yandan hazırlanan diğer iddianamede ise Jovan Vukotic'in öldürülmesinin uluslararası alanda faaliyet gösteren 'Kavackı' suç örgütünce yaptırıldığı tespitinin dışında, aynı suç örgütünce Risto Mıjanovic'in kaçırıldığı, sonrasında eziyet edilerek öldürüldüğü belirtilmişti. İddianamede, Karadağ vatandaşı olan, Türkiye'de 'Ali Matic' ismini kullanan ve 'Skaljarı' suç örgütünün üst düzey üyesi olan Risto Mijanovic'in 11 Eylül 2020'de İstanbul Uskumruköy' de bir restoranda kaçırıldığı, 11 Eylül 2020 ile 10 Kasım 2020 tarihleri arasında öldürüldüğü aktarılmıştı. Hazırlanan iddianamede, şüpheli Hakan Kaptan'ın 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 2 yıl 6 aydan 6 yıla kadar, şüpheli Zeljko Bojanic'in ise 'resmi belgede sahtecilik' ve 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 4 yıl 6 aydan 11 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti. İddianamede, şüpheliler Radoje Zivkovic ve Milan Vujotic'in 'eziyet', 'birden fazla kişiyle birlikte silahla kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' ve 'tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis ile 4'er yıldan 15'er yıla kadar hapis cezasına çarptırılmaları istenmişti. Daha sonra 2 ayrı dava ise İstanbul 40.Ağır Ceza Mahkemesi'nde birleştirilmişti.