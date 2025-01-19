Sis kazayı beraberinde getirdi
Takla atan otomobil, yolun ortasında kaldı
BURSA - Bursa'da yoğun sis sebebiyle görüş mesafesi kaybolan sürücü, orta refüjdeki beton bariyere çarptıktan sonra takla attı. Sürücü, yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
Kaza, sabah saat 07.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Geçit Mahallesinde meydana geldi. Mudanya istikametine ilerleyen 16 NMR 20 plakalı otomobilin sürücüsü, sis sebebiyle görüş mesafesini kaybetti. Mudanya istikametinde virajlı yolu fark etmeyen sürücü, orta refüjdeki beton bariyere çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil, yolun ortasına yan yattı.
Kazada otomobil sürücüsü hafif yaralı olarak Mudanya Devlet Hastanesine kaldırılırken, polis ekipleri yolda güvenlik önlemi aldı.
Kazayla ilgili tahkikat devam ederken, yolun ortasında otomobil çekici yardımıyla kaldırıldı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Sis Kazası: Otomobil Takla Attı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?