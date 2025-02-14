Şişli’de büyük hırsızlık operasyonu

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Şişli'de bir eve giren hırsız, yaklaşık 2 milyon lira değerinde altın ile değerli saat çaldı. Güvenlik kamerasına yakalanan şüpheli kısa sürede yakalandı. 18 suç kaydı olduğu öğrenilen şüphelinin evinde yapılan aramada çalıntı olduğu değerlendirilen 27 değerli saat bulundu.

Olay Şişli, Teşvikiye Mahallesi Hacıemin Efendi Sokak'ta 29 Ocak tarihinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre apartmana giren hırsız A.S.'nin evini soydu. Evden toplam değeri yaklaşık 2 milyon lira olduğu belirtilen altın ziynet eşyaları ile 3 değerli saati çalan hırsız ardından kaçtı. Şikayet üzerine araştırma başlatan polis, güvenlik kameraları görüntülerinde yola çıkarak olayı gerçekleştiren şüphelinin A.R.Ş. olduğunu tespit etti. Yapılan operasyonda şüpheli A.R.Ş. gözaltına alındı. Şüphelinin evinde yapılan aramada lüks markalara ait toplam 27 değerli saat ile 11 bin lira para ele geçirildi. Şüphelinin üzerinde ise plastik kapı açma aparatı bulundu. Şüphelinin çeşitli suçlardan 18 suç kaydı olduğu belirlendi. Şüpheli işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Öte yandan şüpheli, olaydan sonra yolda yürüdüğü anlar güvenlik kamerasınca görüntülendi. - İSTANBUL