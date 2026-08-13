Şişli'de Cinayet: Alkollü Katil Zanlısı Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika
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Şişli'de Cinayet: Alkollü Katil Zanlısı Adliyeye Sevk Edildi

Şişli\'de Cinayet: Alkollü Katil Zanlısı Adliyeye Sevk Edildi
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Nilda Müge Şahin'i öldüren Nazir I., ifadesinde alkollü olduğunu ve intihar planladığını söyledi.

İstanbul'un Şişli ilçesinde ilaç aldıktan sonra eczanenin önünde bekleyen Nilda Müge Şahin'i silahla vurarak öldüren katil zanlısı Nazir I., Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Nazir I.'nın ifadesinde, "Olay günü Müge'yi motosikletle takip ettim. İlk başta öldürmeyi düşünmedim. Alkollüydüm, arkasından ateş ettim. Sonra kendimi vurmayı planladım. Silah tutukluk yaptığı için ateş edemedim. Sonrasında cesaretimi topladım. Yakalanmasaydım kendimi öldürecektim" dediği öğrenildi.

Öte yandan katil zanlısının genç kadının mezarına yakın alandaki orman içerisinde 1 hafta kaldığı öğrenildi.

İstanbul'un Şişli ilçesinde kardeşine ilaç aldıktan sonra eczanenin önünde bekleyen Nilda Müge Şahin'i (25) silahla vurarak öldüren katil zanlısı Nazir I. (31) genç kadının toprağa verildiği mezarlığın yakınında yakalanmıştı. Şahin'in kız kardeşi ablasının mezarını ziyaretinde şüphelinin mezarlığa geldiğini düşünerek polisi aramıştı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin çalışması sonucu katil zanlısı Şahin'in mezarı yakınında yakalandı. Katil zanlısı, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

"Cesaretimi toplamıştım, yakalanmasaydım kendimi öldürecektim"

İşlemleri için Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen şüphelinin buradaki ifadesinin ardından cinayetin detayları da belli oldu. Nazir I.'nın olayın yaşandığı 5 Ağustos'tan sonraki 1 hafta içerisinde Nilda Müge Şahin'in mezarına yakın bir alanda bulunan orman içerisinde 1 hafta boyunca kaldığı öğrenildi. Şüphelinin ayrıca üzerinde bulunan bir miktar parayla yiyecek ve su alarak bu şekilde yaşamını sürdürdüğü öğrenildi. Şüphelinin, Nilda Müge Şahin'in mezarını öğrenmek için civarda bulunan Aşiyan ve Zincirlikuyu Mezarlığı'na giderek iz sürdüğü de öğrenildi.

Nazir I. polise verdiği ifadesinde ise "Müge ile cezaevi izninde tanıştım. Bir süre sonra sevgili olduk. Beni aldattığını öğrendim. İlişkimiz bu yüzden bitti. Başka erkeklerle görüştüğünü gördüm. Konuşmak için evinin sokağına gittim. Hakkımda uzaklaştırma kararı alındı. Olay günü Müge'yi motosikletle takip ettim. İlk başta öldürmeyi düşünmedim. Alkollüydüm, arkasından ateş ettim. Sonra kendimi vurmayı planladım. Silah tutukluk yaptığı için ateş edemedim. Kaçarken silahı tamir etmeye çalıştım. Başaramayınca tabancayı denize attım. Mezarında intihar etmeyi düşündüm. Denedim ama yapamadım. Sonrasında cesaretimi topladım. Polis tarafından yakalandım. Yakalanmasaydım kendimi öldürecektim" dediği öğrenildi.

Şüphelinin görüntüleri ortaya çıktı

25 yaşında silahla vurularak öldürülen Nilda Müge Şahin'in katil zanlısının Nazir I.'nın olay sonrası görüntüleri güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde, şüphelinin olay sonrası bir sokakta yürüdüğü, bir marketten gece saatlerinde alışveriş yaptığı ve ardından marketten çıkış yaptığı anlar yer aldı.

Kaynak: İHA

Polisiye, 3. Sayfa, İstanbul, Cinayet, Şişli, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Şişli'de Cinayet: Alkollü Katil Zanlısı Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika

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