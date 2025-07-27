Şişli\'de Haraç Amaçlı Kurşunlama: İki Tutuklama

İstanbul Şişli'de bir iş yerinin haraç alma amacıyla kurşunlanmasına ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden birinin, Güngören'de yaşanan iki ayrı kurşunlama olayının faili olduğu belirlendi. Adliyeye sevk edilen 2 şahıs, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, iş yerini kurşunlanma anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 14 Mayıs Çarşamba günü Şişli 19 Mayıs Mahallesi Büyükdere Caddesi'nde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Sabaha karşı saat 04.30 sıralarında meydana gelen olayda, edinilen bilgiye göre bir şüpheli haraç almak amacıyla iş yerine kurşun yağdırdı ardından olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, yaptığı incelemede iş yerine 5 kurşun isabet ettiğini belirledi. Öte yandan olay yeri çevresinde incelemelerde bulunan polis, 3 adet 7.65 çapında boş kovan buldu. Gasp Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, çevredeki güvenlik kameraları tek tek incelendi. Kameralara yansıyan görüntülerde, silahlı saldırıyı gerçekleştiren kişinin binaya ateş açtıktan sonra yaya olarak bölgeden ayrıldığı görüldü. Görüntülerin izini süren polis ekipleri, şüpheliyi Sultangazi'ye kadar takip etti. Yapılan operasyonda saldırıyı gerçekleştiren 16 yaşındaki şüpheli E.D. gözaltına alındı. Çocuk Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan E.D. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olayda gözcülük yapan şüphelinin Güngören'de iki ayrı kurşunlama olayının faili olduğu ortaya çıktı

Gasp Büro Amirliği ekipleri, silahlı saldırı anında olay yerinde gözcü olarak bulunduğu tespit edilen bir başka kişiyi daha belirledi. Kimliği belirlenen E.E. (21) hakkında arama çalışmaları başlatıldı. Devam eden çalışmalar sırasında E.E.'nin, Güngören'de iki ayrı kurşunlama olayına daha karıştığı belirlendi. Şüpheli şahsın, Güngören'de, 20 Haziran ve 7 Temmuz tarihlerinde mağdur R.Ş.U.'dan (38) haraç almak için iş yerinin kurşunlanmas olaylarının da faili olduğu ortaya çıktı. İki ayrı kurşunlama olayının şüphelisi şahıs, Güngören İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındıktan sonra İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü. Şahıs, işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL