Şişli'de İzinsiz Gösterilere 3 Gün Yasak

Şişli Kaymakamlığı yaptığı basın açıklamasıyla Şişli İlçesi'ndeki izinsiz gösterilerin 3 gün süreyle yasaklandığını açıkladı.

Kaymakamlığın yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi; "Çeşitli marjinal grupların, sosyal medya mecralarında organize olarak Şişli İlçesi'nde izinsiz gösteri düzenleyeceğine dair hazırlık yaptığı tespit edilmiştir. Şehrimizin ve hemşehrilerimizin huzurunu bozmaya yönelik organize olmaya çalışan bu grupların izinsiz eylem ve basın açıklamalarına izin verilmeyecektir. Bu kapsamda Şişli İlçemizde 9-10-11 Mart tarihlerinde her türlü toplantı, gösteri ve basın açıklaması Şişli Kaymakamlığı tarafından yasaklanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." - İSTANBUL