Şişli'de Kadın Cinayeti: Eski Eşi Tarafından Vuruldu - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Şişli'de Kadın Cinayeti: Eski Eşi Tarafından Vuruldu

34 yaşındaki Bahar Aksu, eski eşi tarafından kaçırılmaya çalışılırken silahla öldürüldü.

05.05.2025 20:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şişli'deki kadın cinayetinin detayları ortaya çıktı

İSTANBUL - Şişli'de 34 yaşındaki Bahar Aksu'nun, eski eşi ve yanındakiler tarafından kaçırılmak istenirken direndiği sırada vurularak öldürüldüğü olayın detayları ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre olay Şişli Cumhuriyet Mahallesi Kazım Orbay Caddesi'nde saat 07.00 sıralarında meydana gelen olayda 34 yaşındaki Bahar Aksu, aşçı yardımcısı olarak çalıştığı otele geldiği sırada eski eşi Rüstem Elibol ve yanındaki S.S isimli şahıs tarafından zorla bir araca bindirmeye çalışmıştı. Kaçırılmak istenen Aksu, bağırarak yardım istemişti. Direnen genç kadın, Elibol tarafından silahla vurularak öldürülmüştü. Aksu'nun cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, Aksu'yu vurarak öldüren eski eşi ve yanındaki faillerin yakalanması için çalışma başlatılmıştı. Eski eş Rüstem Elibol, olayda kullandığı silahla birlikte Eyüpsultan'da; diğer 3 şüpheli ise Silivri'de polis ekipleri tarafından yakalanmıştı.

Olayın detayları ortaya çıktı

Bahar Aksu ve Rüstem Elibol'un ile 2019 yılında evlendikleri, 2022 yılında boşandıkları öğrenildi. Çiftin çocuklarının olmadığı, 2020 yılında Bahar Aksu'nun Elibol hakkında tehdit ve kasten yaralama suçlarından 2 ayrı müracaat kaydının olduğu, aralarında devam eden herhangi bir tedbir kararının bulunmadığı tespit edildi. Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen, 4 şüphelinin işlemlerine devam edildiği öğrenildi.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3-sayfa, Hukuk, Kadın, Şişli, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Şişli'de Kadın Cinayeti: Eski Eşi Tarafından Vuruldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Elon Musk istedi, ABD’de bir bölgenin ismi değişti Elon Musk istedi, ABD'de bir bölgenin ismi değişti
Erdoğan-Trump ilişkisi Netanyahu’da korku yarattı: ABD’nin Ortadoğu politikasından rahatsız Erdoğan-Trump ilişkisi Netanyahu'da korku yarattı: ABD'nin Ortadoğu politikasından rahatsız
Tramvayda kadınların yer tartışması küfürlü kavgaya dönüştü Tramvayda kadınların yer tartışması küfürlü kavgaya dönüştü
Direksiyon hakimiyetini kaybeden araç Zap Suyu’na uçtu Direksiyon hakimiyetini kaybeden araç Zap Suyu'na uçtu
Jose Mourinho geleceğiyle ilgili soruya kaçamak yanıt verdi Jose Mourinho geleceğiyle ilgili soruya kaçamak yanıt verdi
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde Gedson Fernandes’e lazer tutan taraftar gözaltına alındı Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde Gedson Fernandes'e lazer tutan taraftar gözaltına alındı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Bugün bize yapılan saldırıyı hiçbir siyasi partiye mal etmiyorum CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Bugün bize yapılan saldırıyı hiçbir siyasi partiye mal etmiyorum
Lisede mutfak tüpü patladı Facianın eşiğinden dönüldü Lisede mutfak tüpü patladı! Facianın eşiğinden dönüldü
ABD Başkanı Donald Trump üçüncü dönem başkanlık tartışmalarına noktayı koydu ABD Başkanı Donald Trump üçüncü dönem başkanlık tartışmalarına noktayı koydu
Tünelde yapılan sollama kazayla sonuçlandı 2’si çocuk 5 yaralı Tünelde yapılan sollama kazayla sonuçlandı! 2'si çocuk 5 yaralı
Özgür Özel’e tokat atan şahsın saldırı öncesi görüntüleri ortaya çıktı Özgür Özel'e tokat atan şahsın saldırı öncesi görüntüleri ortaya çıktı

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2025 20:46:59. #7.12#
SON DAKİKA: Şişli'de Kadın Cinayeti: Eski Eşi Tarafından Vuruldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.