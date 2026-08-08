Şişli'de Motosiklet Kazası

İstanbul Şişli'de, iddiaya göre, seyir halinde olan motosiklet ani şerit değiştiren araca çarpmamak için ani fren yaparak devrildi. Kazanın ardından yaralanan motosiklet sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaza, Şişli Dolmabahçe Gazhane Caddesi'nde saat 13.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Bekir A'nın kullandığı 34 FZH 440 plakalı motosiklet kendi şeridinde gittiği esnada ani şekilde şerit değiştiren 34 PYN 949 plakalı araca çarpmamak için ani fren yaparak devrildi. Sürücü yaralanırken, motosiklette maddi hasar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan motosiklet sürücüsü Bekir A. ambulansla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ile ilgili inceleme başlattı.