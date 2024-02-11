Şişli\'de polise saldıran sürücüye havaya ateş açıldı

Şişli'de hareketli dakikalar kamerada: Polise saldırınca havaya ateş açıldı
İSTANBUL - TEM Otoyolu Kavacık mevkiinde tehlikeli kullandığı için durdurulmak istenen sürücü, uyarıları aldırış etmeyerek polisin üzerine aracını sürüp kaçtı. Köprüyü geçen ve bir araca daha çarptıktan sonra kovalamaca sonucu Şişli'de yakalanan sürücü, polise saldırınca ortalık karıştı. Havaya ateşin açıldığı olay kameralara yansırken, alkollü sürücü gözaltına alındı. Şahsın insan kaçaklığı suçundan çok sayıda kaydı olduğu ortaya çıktı.
Olay, dün saat 13.30 sıralarında TEM Otoyolu Beykoz Kavacık mevkisinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre bir sürücü uygulama yapan polis ekiplerinin yanına gelerek 34 BGA 395 plakalı aracın trafiği tehlikeye düşürdüğünü söyledi. Noktaya gelen aracın sürücüsü Cebrail K.'ya polis ekipleri "dur" ihtarında bulundu. Ancak uyarıları dikkate almayan sürücü, aracını memurun üstüne sürüp kaçmaya başladı
Polisin üstüne sürüp kaçtı havaya ateş açıldı
Bunun üzerine sürücü ile polis arasında kovalamaca başladı. Kilometrelerce süren kovalamaca sonucunda sürücü, köprünün çıkışında Ertuğrul Ş. idaresindeki 34 HUS 537 plakalı araca çarpıp kaçmaya devam etti. Devam eden kovalamacada araç, polis tarafından takip edilerek Büyükdere Caddesi'ne girişte yoğunlukta alındı. Sürücü polisin uyarılarına uymayarak polise saldırmak isteyince ortalık karıştı. Polis memuru uyarı amacıyla havaya 3 el ateş etti. Daha sonra şahıs polis tarafından etkisiz hale getirilerek kelepçelendi.
İnsan kaçakçılığından suç kayıtları çıktı
O esnada şahsın aracından inen iki kadın ise valizlerini alarak kayıplara karıştı. Sürücünün yapılan alkol kontrolünde ise 1,57 promil alkollü olduğu tespit edildi. Şahsın 4 adet insan kaçakçılığı suçundan kaydı olduğu tespit edildi. İşlemleri sonrasında araç emniyet otoparkına çekildi. Şahıs ise adli işlemlerin yapılabilmesi için Kuştepe polis merkezi Amirliğine teslim edildi.
İşlemleri sonrasında Cebrail K. savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
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Son Dakika › 3.Sayfa › Şişli'de polise saldıran sürücüye havaya ateş açıldı - Son Dakika
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