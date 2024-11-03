Şişli'de Sahte Para Operasyonu - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Şişli'de Sahte Para Operasyonu

Şişli\'de Sahte Para Operasyonu

İstanbul Şişli'de şüpheli bir şahsın valizinde sahte para basma malzemeleri bulundu, gözaltına alındı.

03.11.2024 12:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Şişli'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimde şüphe üzerine durdurulan şahsın valizinden sahte para basmada kullanılan malzemeler çıktı. Sahte pasaportu olduğu tespit edilen şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şişli'de 18 Ekim tarihinde genel asayişin sağlanması ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimde Merkez Mahallesi'nde polis ekipleri, bir şahsı şüphe üzerine durdurdu. Yapılan incelemelerde, şahıs ile pasaportunda bulunan fotoğrafın uyuşmadığı belirlendi. Pasaportun sahte olduğu tespit edilmesi üzerine kimlik bilgileri belirlenen S.S. gözaltına alındı.

Şüphelinin valizinde yapılan aramalarda ise, 94 adet 100 dolar kağıdı, 1 adet para basma makinası, 3 adet ateş ölçer, 1 adet solüsyon, 2 adet toz ve 2 adet cep telefonu ele geçirildi. Emniyetteki tamamlanan işlemlerinin ardından "parada sahtecilik" suçundan sevk edildiği adli makamlarca şüpheliye adli kontrol hükümleri uygulandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Politika, Güvenlik, istanbul, 3-sayfa, Ekonomi, Hukuk, Polis, Şişli, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Şişli'de Sahte Para Operasyonu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:25 Trabzonspor derbisine saatler kala Acun Ilıcalı’dan ortalığı karıştıracak hakem yorumu Trabzonspor derbisine saatler kala Acun Ilıcalı'dan ortalığı karıştıracak hakem yorumu
10:47 İzmir polisinden akılalmaz taktik: Zehir evini bacadan tüten kokudan buldular İzmir polisinden akılalmaz taktik: Zehir evini bacadan tüten kokudan buldular
09:46 Kağıt toplayıcısı cani, 6 yaşındaki Şirin’i 200 lira için öldürmüş Kağıt toplayıcısı cani, 6 yaşındaki Şirin'i 200 lira için öldürmüş
03:17 Kartal, Ataşehir, Maltepe ve Kadıköy belediyelerinde süresiz iş bırakma kararı Kartal, Ataşehir, Maltepe ve Kadıköy belediyelerinde süresiz iş bırakma kararı
20:49 93 yaşındaki adam zihinsel engelli yardımcısı tarafından bal kabağı ile öldürüldü 93 yaşındaki adam zihinsel engelli yardımcısı tarafından bal kabağı ile öldürüldü
11:05 Aldatılan kadın, erkek arkadaşını ’Lunaparka Gidiyoruz’ diyerek sınır dışı ettirdi Aldatılan kadın, erkek arkadaşını 'Lunaparka Gidiyoruz' diyerek sınır dışı ettirdi
11:01 Ekrem İmamoğlu’ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ’’dava’’ yanıtı Ekrem İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ''dava'' yanıtı
10:48 Boydak ailesinin ünlü bankadaki hisselerine el konuldu Boydak ailesinin ünlü bankadaki hisselerine el konuldu
10:34 Cinsel ilişki videosu ortaya çıkan Türk hakem meslektaşlarına öfke kustu Cinsel ilişki videosu ortaya çıkan Türk hakem meslektaşlarına öfke kustu
10:18 Mehmet Şimşek: Notu iki kademe artırılan tek ülkeyiz Mehmet Şimşek: Notu iki kademe artırılan tek ülkeyiz
10:16 Şirin Elmas’ın katiliyle son görüntüleri ortaya çıktı Şirin Elmas'ın katiliyle son görüntüleri ortaya çıktı
10:16 Otomotiv devinde kriz büyüyor Otomotiv devinde kriz büyüyor
09:54 4 üniversite öğrencisine bakarak kendini tatmin etti 4 üniversite öğrencisine bakarak kendini tatmin etti
09:48 ABD’de elektronik oy verme ekranında ’’Trump’’ hatası gündem oldu ABD'de elektronik oy verme ekranında ''Trump'' hatası gündem oldu
09:39 Cristiano Ronaldo’dan Messi tezahüratlarına olay tepki Cristiano Ronaldo'dan Messi tezahüratlarına olay tepki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2024 13:20:59. #1.12#
SON DAKİKA: Şişli'de Sahte Para Operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.