Şişli\'de şarkıcı Züleyha Ortak\'ın evinin önündeki cinayete ilişkin görüntüler ortaya çıktı

İstanbul'un Şişli ilçesine bağlı 19 Mayıs Mahallesi'nde 15 Mart'ta ses sanatçısı Züleyha Ortak'ın evine duşa kabin tamiri için gelen Taştan Karaca (62), yeğeninin "Görüşmemiz lazım" mesajı üzerine kapının önüne indi. Karaca yeğeni tarafından uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

"HİÇBİR ŞEY DEMEDEN ATEŞ AÇTI"

Taştan Karaca'ya tadilat esnasında yardım eden H.E. poliste verdiği ifadesinde "Tadilat yaparken yeğeni telefonla arayarak adres istedi. 'Mutlaka konuşmamız lazım' dedi. O aşağı inerken bende yanında indim. Ancak hiçbir şey söylemeden üzerimize doğru ateş açarak kaçtı." dedi.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis güvenlik kameralarını inceleyerek, cinayet anının saniye saniye kaydedildiği görüntülere ulaştı. Görüntülerde Taştan Karaca ve yanındaki kişinin bir süre aşağıda bekledikleri, bu sırada sol taraftan yaklaşan yeğen Caner T.'nin silahını çıkararak art arda tetiğe bastığı görüldü. Şüphelinin yaya olarak kaçtığı belirlendi.

NEDEN ÖLDÜRDÜĞÜNÜ İTİRAF ETTİ

Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından takibe alınan şüpheli Caner T. gözaltına alındı. Şüpheliye yapılan yer gösterme sırasında olayda kullandığı silahın Sarıyer, Hisarüstü mevkiinde çalılık alanda bulunduğu öğrenildi. Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulanan şüphelinin miras anlaşmazlığı sonucu olayı gerçekleştirdiği belirlendi. Şüpheli işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.