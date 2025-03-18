Şişli'de şarkıcı Züleyha Ortak'ın evinin önündeki cinayete ilişkin görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika
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Şişli'de şarkıcı Züleyha Ortak'ın evinin önündeki cinayete ilişkin görüntüler ortaya çıktı

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Şişli'de şarkıcı Züleyha Ortak'ın evine duşa kabin tamiri için gelen 62 yaşındaki adamın kapının önünde yeğeni tarafından öldürülmesine ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Polis ekipleri tarafından yakalanan yeğenin miras anlaşmazlığı sonucu olayı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi. Öte yandan cinayet anına ilişkin kamera görüntüleri de ortaya çıktı.

18.03.2025 11:53  Güncelleme: 12:13
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İstanbul'un Şişli ilçesine bağlı 19 Mayıs Mahallesi'nde 15 Mart'ta ses sanatçısı Züleyha Ortak'ın evine duşa kabin tamiri için gelen Taştan Karaca (62), yeğeninin "Görüşmemiz lazım" mesajı üzerine kapının önüne indi. Karaca yeğeni tarafından uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Şişli'de şarkıcı Züleyha Ortak'ın evinin önündeki cinayete ilişkin görüntüler ortaya çıktı

"HİÇBİR ŞEY DEMEDEN ATEŞ AÇTI"

Taştan Karaca'ya tadilat esnasında yardım eden H.E. poliste verdiği ifadesinde "Tadilat yaparken yeğeni telefonla arayarak adres istedi. 'Mutlaka konuşmamız lazım' dedi. O aşağı inerken bende yanında indim. Ancak hiçbir şey söylemeden üzerimize doğru ateş açarak kaçtı." dedi.

Şişli'de şarkıcı Züleyha Ortak'ın evinin önündeki cinayete ilişkin görüntüler ortaya çıktı

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis güvenlik kameralarını inceleyerek, cinayet anının saniye saniye kaydedildiği görüntülere ulaştı. Görüntülerde Taştan Karaca ve yanındaki kişinin bir süre aşağıda bekledikleri, bu sırada sol taraftan yaklaşan yeğen Caner T.'nin silahını çıkararak art arda tetiğe bastığı görüldü. Şüphelinin yaya olarak kaçtığı belirlendi.

Şişli'de şarkıcı Züleyha Ortak'ın evinin önündeki cinayete ilişkin görüntüler ortaya çıktı

NEDEN ÖLDÜRDÜĞÜNÜ İTİRAF ETTİ

Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından takibe alınan şüpheli Caner T. gözaltına alındı. Şüpheliye yapılan yer gösterme sırasında olayda kullandığı silahın Sarıyer, Hisarüstü mevkiinde çalılık alanda bulunduğu öğrenildi. Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulanan şüphelinin miras anlaşmazlığı sonucu olayı gerçekleştirdiği belirlendi. Şüpheli işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şişli\'de şarkıcı Züleyha Ortak\'ın evinin önündeki cinayete ilişkin görüntüler ortaya çıktı

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Son Dakika 3.Sayfa Şişli'de şarkıcı Züleyha Ortak'ın evinin önündeki cinayete ilişkin görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Yigit Sanli:
    Kısasta hayat vardır arkadaşlar. Bu yapılırsa eminnolun cinayetler %80 düşecektir. Cezaevleri cinayet zanlıları ile doldu yazık ya 6 0 Yanıtla
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