Şişli'de seyir halindeki bir cipten, kıraathanenin önünde duran 30 yaşındaki genci silahlı saldırı düzenleyerek öldüren 4 şüpheli yakalandı. Saldırganlar emniyetteki tamamlanan işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi.
Olay, 1 Nisan'da saat 21.00 sıralarında Şişli Kuştepe Mahallesi'nde meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde sokak üzerinde bulunan bir kıraathaneye gelen Rıdvan Özyer (30), burada vakit geçirdikten sonra kapıya çıkmıştı. Kaldırımda durduğu esnada seyir halince olan bir cipten ateş açılmıştı. Kurşun yağmuruna tutulan genç, vücudunun çeşitli yerlerinden vurularak ağır şekilde yaralanmıştı. Saldırının ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edilmişti. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrasında ağır yaralı Rıdvan Özyer, ambulansla Çağlayan'daki özel bir hastaneye kaldırarak tedavi altına alınmıştı. Hemen ameliyata alınan genç kurtarılmayarak hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, görgü şahitlerinin ifadesine başvurarak çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye almıştı.
Yapılan çalışmalarda, şüphelilerin kimlikleri belirlendi. 12 suç kaydı bulunan Furkan A. (19) ve Maruf A. (19) Bağcılar'da yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise, 2 AK-47 tüfek, 2 adet 9 milimetre ruhsatsız tabanca, 1 adet 9 milimetre otomatik tabancayla, bu silahlara ait çok sayıda fişek bulundu. Ayrıca evin içerisinde 2 çelik yelek, 3 AK-47 şarjörü, 90 adet 7.62 milimetre fişek, 150 adet 9 milimetre fişek, 2 motosiklet kaskı, 2 kar maskesi, 2 eldiven ele geçirildi.
Öte yandan, şüphelilerin sorgulamasında 15 suç kaydı bulunan Mahmut T. (29) ve Muhammed Furkan D.'nin (21) de olaya dahil olduğu belirlendi. 2 şüpheli de yakalanarak gözaltına alınırken, toplam 4 şüpheli emniyetteki tamamlanan işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi. - İSTANBUL
Son Dakika › 3.Sayfa › Şişli'de Silahlı Saldırı Sonucu Öldürülen Genç İçin 4 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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