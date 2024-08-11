Şişli'de Sokak Ortasında Silahlı Kavga: O Anlar Kamerada - Son Dakika
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Şişli'de Sokak Ortasında Silahlı Kavga: O Anlar Kamerada

Şişli'de başlayan sözlü tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Tartıştığı kişiyi silahla yaralayan şahıs polis tarafından gözaltına alındı. Olay anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

11.08.2024 16:08
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Şişli'de Sokak ortasında sözlü tartıştığı kişiyi silahla yaraladı: O anlar kamerada

İSTANBUL - Şişli'de sokak ortasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Tartıştığı kişiyi silahla yaralayan şahıs daha sonra polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Yaşanan korku dolu o anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Olay, gece saatlerinde Şişli Eskişehir Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokak üzerinde H.M.G. ile H.İ.U. arasında sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine H.İ.U., belinden çıkardığı tabanca ile H.M.G., isimli şahsa ateş açtı. Açılan ateş sonucu H.M.G. yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahale sonrası H.M.G. ambulans ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay yerinde bulunan şüpheli H.İ.U. ise olayda kullandığı ruhsatsız tabanca ile birlikte polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli H.İ.U. daha sonra adliyeye sevk edildi.

Sokak üzerinde yaşanan korku dolu o anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Görüntülerde ilk önce silah sesleri duyulurken, şüpheli şahsın elinde silahla diğer şahsı yaraladığı görülüyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Şişli'de Sokak Ortasında Silahlı Kavga: O Anlar Kamerada - Son Dakika

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