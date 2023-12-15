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Şişli'de taksi durağı ve otomobile silahlı saldırı - Son Dakika
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Şişli'de taksi durağı ve otomobile silahlı saldırı

Şişli'de maskeli motosikletli bir saldırgan, taksi durağı ve park halindeki otomobile silahlı saldırı düzenledi. Saldırıda ölü veya yaralı olmazken, taksi durağının camları kırıldı ve otomobili delip geçen 3 kurşun büfeye isabet etti. Polis, saldırganı tespit etmek için çalışma başlattı.

Şişli\'de taksi durağı ve otomobile silahlı saldırı
15.12.2023 - 22:29,
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Şişli'de taksi durağı ve otomobile silahlı saldırı

Ölen ya da yaralanın olmadığı olayda park halindeki otomobili delip geçen 3 kurşun büfeye isabet etti

İSTANBUL - Şişli'de maskeli motosikletli saldırgan, taksi durağı ve park halindeki otomobile silahlı saldırı düzenledi. Saldırıda ölü ve yaralı olmazken taksi durağının camları kırıldı, park halindeki otomobili delip geçen 3 kurşun ise büfeye isabet etti.

Saldırı, akşam saatlerinde Şişli Gülbahar Mahallesi Gülbahar Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, taksi durağına ve park halindeki otomobile kimliği belirlenemeyen bir kişi, plakasız motosikletle gelerek silahlı saldırı düzenledi.

'Otomobili delip geçen mermiler büfeye isabet etti, taksi durağının camları kırıldı'

Onlarca merminin sıkıldığı olayda taksi durağının camları kırıldı, taksi durağının sahibin olduğu öğrenilen park halindeki otomobile ise 6 el ateş edildi. Saldırgan olay sonrası geldiği motosikletle olay yerinden kaçtı. Şans eseri olayda ölen ya da yaralanan olmazken otomobili delip geçen 3 kurşun ise aracın arkasında bulunan büfeye isabet etti. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri taksi durağı, otomobil ve büfede incelemelerde bulundu. Ekipleri kamera kayıtlarından saldırganı tespit ederek yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: İHA
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Şişli, Son Dakika

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