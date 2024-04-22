Şişli'de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda yakalanan 1 şüpheli sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "uyuşturucu madde ticareti" suçunun önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik Şişli'de çalışma gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalarda, ticari taksi sürücüsü olan ve Hataylı Apo olarak bilinen A.V. isimli şüphelinin uyuşturucu ticareti yaptığı belirlendi. Şüphelinin Bozkurt Mahallesi'ndeki evinde uyuşturucu madde sakladığı tespit edilince polis ekipleri, operasyon için düğmeye bastı. 20 Nisan tarihinde belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, A.V. isimli şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.
Adreste yapılana aramalarda ise, 1,4 gram toz kokain, 37,70 gram taş kokain, 124 gram sıkıştırılmış kubar, 50 adet lyrica hap, 46 bin 250 lira, 80 Dirhem ve 490 Dolar ele geçirildi. Yakalanan şüpheli, emniyetteki tamamlanan işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL
Son Dakika › 3.Sayfa › Şişli'de Uyuşturucu Operasyonu: Çok Sayıda Madde Ele Geçirildi - Son Dakika
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde meydana gelen 'Otodan Hırsızlık' olayında yapılan araştırmalar sonucunda güvenlik kamera görüntüleri incelenerek 1 şüpheli şahıs yakalandı. Aracın içerisinden çalınan müzik tesisatı ekipmanları ise araç sahibine teslim edildi.
Kars polisi Narkotik Dedektör Köpeği Daxo'nun katıldığı operasyonda uyuşturucu tacirlerine bir darbe daha vurdu. Operasyonda ele geçirilen uyuşturucu maddelerle birlikte şüpheli şahıs tutuklandı. Kars Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonların süreceğini belirtti.
Adana'da uygulama yapan polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçtıktan sonra, polis yakalayınca silah çekip tokat atmaya çalıştığı için tutuklanan CHP'li Seyhan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürünün, 'görev yaptırmamak için direnme', 'kasten yaralama' ve 'trafik güvenliğini tehlikeye sokma' suçlarından kayıtları olduğu öğrenildi.
Aydın'ın Germencik ilçesinde, 36 yaşındaki bir vatandaşın bağ evinde ölü olarak bulunduğu belirlendi. İncelemeler sonucunda, vatandaşın intihar ettiği tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Eskişehir'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu madde ticaretine yönelik operasyonlarda 18 şüpheli tutuklandı. Operasyonlar sonucunda bin 801 adet sentetik hap, 85,84 gram metamfetamin, 81 adet fişek, 15,03 gram bonzai, 13,77 gram esrar, 4 adet tabanca ve 4 adet hassas terazi ele geçirildi.
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, Kayseri Ağır Ceza İlamat Masası tarafından aranan bir şüpheli, 'Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık' suçundan 5 yıl hapis cezasıyla yakalandı. Şüpheli, Osmaneli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındıktan sonra tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi.
Eskişehir'de jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu ile mücadele çalışmalarında 6 şüpheli tutuklandı. İl genelinde yapılan operasyonlarda 2 olayda 2 şüpheliye işlem yapıldı ve tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Ayrıca, 4 şahıs arama kaydı bulunurken, 3 şahıs tutuklandı ve 1 şahıs ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Operasyonlar sonucunda 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
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