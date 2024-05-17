Şişli'de uyuşturucu satıcılarına operasyon: Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Şişli'de uyuşturucu satıcılarına operasyon: Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı

Geniş Video İzle

Şişli'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda yaşının küçük olduğu belirlenen bir şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda 20.25 gram marihuana ele geçirildi. Ayrıca firari olarak aranan ve hakkında 16 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi polisin dikkati sayesinde yakalandı.

17.05.2024 11:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şişli'de uyuşturucu satıcılarına operasyon: Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı

Yaşı küçük torbacı polisin operasyonuyla gözaltına alındı, buzdolabından uyuşturucu çıktı

İSTANBUL - Şişli'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda yaşı küçük olan bir şüpheli yakalanırken, yapılan aramalarda 20.25 gram marihuana, buzdolabının dondurucu ve alt bölümlerinde ise 273 parça halinde 634.25 gram marihuana ele geçirildi. Ayrıca abisinin kimliğini kullandığı belirlenen ve hakkında 16 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari polisin dikkati sayesinde yakalandı.

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri, narkotik madde satışı yapan, özellikle motosikletli sokak-satıcısı ve torbacıların yakalanmasına yönelik ilçede denetim gerçekleştirildi. Şişli Gülbahar Mahallesi'ndeki bir binada uyuşturucu madde saklandığı, şahısların buradan aldıkları maddeleri motosikletle dağıttığı belirlendi. Dün belirlenen adrese operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda; yaşının küçük olduğu öğrenilen M.Ç. dışarı sırada yakalandı. Şüphelinin üzerinde ve evde yapılan aramalarda, 9 parça halinde 20.25 gram marihuana, adresin mutfağında buzdolabının dondurucu ve alt bölümlerinde 273 parça halinde 634.25 gram marihuana ele geçirildi. Operasyonda ayrıca toplam 19 bin 620 TL para ele geçirildi. M.Ç., "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan adli makamlara sevk edildi.

Hakkında 16 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı

Öte yandan; denetimler sırasında şüphe üzerine durdurulan A.I.'nın, görevlilere abisi H.I.'nın kimliğini gösterdiği belirlendi. A.I.'nın 5 ayrı "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan adli makamlarca arandığı ve toplam 16 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu tespit edildi. Gözaltına alınan firari sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şişli\'de uyuşturucu satıcılarına operasyon: Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı
Kaynak: İHA

Operasyon, Şişli, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Şişli'de uyuşturucu satıcılarına operasyon: Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çiftçilere müjde üstüne müjde Kredi limitleri artırıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çiftçilere müjde üstüne müjde! Kredi limitleri artırıldı
14:59 Antalyaspor’un ana sponsoru Ayos Holding konkordato talep etti Antalyaspor'un ana sponsoru Ayos Holding konkordato talep etti
14:34 Hangi kuruma kaç makam aracı tahsis edilecek Tasarruf genelgesinde detaylar netleşti Hangi kuruma kaç makam aracı tahsis edilecek? Tasarruf genelgesinde detaylar netleşti
14:19 Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e açıkça soruldu: Cemaatçi misiniz Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e açıkça soruldu: Cemaatçi misiniz?
14:16 “Evet-Hayır“ yarışması ile hafızalara kazınan ünlü sunucu Erkan Yolaç hayatını kaybetti "Evet-Hayır" yarışması ile hafızalara kazınan ünlü sunucu Erkan Yolaç hayatını kaybetti
15:02 O ayaklar Çağla Şıkel’in mi Hayranlarını inandırmak için video paylaştı O ayaklar Çağla Şıkel'in mi? Hayranlarını inandırmak için video paylaştı
14:59 Motokuryeyi bıçaklayarak öldüren şüphelinin babası da tutuklandı Motokuryeyi bıçaklayarak öldüren şüphelinin babası da tutuklandı
14:40 Yeni taşındıkları eve yerleşemeden tahliyeleri istendi Yeni taşındıkları eve yerleşemeden tahliyeleri istendi
14:19 Alacak tartışmasında kan aktı Keserle kafasına ve bacaklarına vurdu Alacak tartışmasında kan aktı! Keserle kafasına ve bacaklarına vurdu
14:10 Sergen Yalçın Beşiktaş’a gelmeyi kabul etti ancak 3 şartı var Sergen Yalçın Beşiktaş'a gelmeyi kabul etti ancak 3 şartı var
13:58 Uçakta panik anları Kalbi duran yolcuyu AK Partili vekil hayata döndürdü Uçakta panik anları! Kalbi duran yolcuyu AK Partili vekil hayata döndürdü
13:54 Çorum’da koca dehşeti Boşanma aşamasında olduğu eşi ve baldızını öldürüp intihar etti Çorum'da koca dehşeti! Boşanma aşamasında olduğu eşi ve baldızını öldürüp intihar etti
13:36 16 yıldır kayıp olarak aranıyordu Eski eşin acele evliliği cinayeti ortaya çıkardı 16 yıldır kayıp olarak aranıyordu! Eski eşin acele evliliği cinayeti ortaya çıkardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2024 16:21:49. #1.11#
SON DAKİKA: Şişli'de uyuşturucu satıcılarına operasyon: Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement