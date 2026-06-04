Şişli'de Yankesici Operasyonu - Son Dakika
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Şişli'de Yankesici Operasyonu

Şişli\'de Yankesici Operasyonu
04.06.2026 11:27
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İstanbul Şişli'de çalınan cep telefonu yankesiciler kısa sürede yakalanarak bulundu.

İstanbul Şişli'deki metro istasyonunda bir vatandaşın cep telefonu 2 yankesici tarafından çalındı. Şüpheliler, polis ekiplerinin çalışması sonucu aynı metro istasyonunda kısa sürede yakalandı. Çalınan telefon ise şüphelilerin üzerinde bulundu.

Olay, Şişli Gayrettepe Mahallesi'nde bulunan metro istasyonunda meydana geldi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, 24 Mayıs 2026 tarihinde metro istasyonunda meydana gelen yankesicilik olayı üzerine çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde, mağdura ait cep telefonunun çalındığı belirlendi. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin cep telefonunu çaldıktan sonra koşarak metro istasyonundan uzaklaştıklarını tespit etti. Görüntüler üzerinden şüphelilerin eşkal bilgileri belirlendi. Yürütülen saha çalışmaları kapsamında eşkal bilgileriyle birebir uyuşan 2 şüpheli, aynı gün saat 17.00 sıralarında aynı metro istasyonu içerisinde yakalandı. Kimlikleri belirlenen S.G. ve İ.R. isimli şüphelilerin üzerinde yapılan kontrollerde çalınan cep telefonu ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan S.G. ve İ.R. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Şişli'de Yankesici Operasyonu - Son Dakika

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