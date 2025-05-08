Bahar Aksu cinayetinde 4 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Bahar Aksu cinayetinde 4 şüpheli tutuklandı

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İstanbul Şişli'de eski kocası tarafından başından vurularak sokak ortasında katledilen Bahar Aksu davasında eski eşi Rüstem Elibol ve ona yardım eden 3 zanlı tutuklandı.

08.05.2025 15:55
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Cumhuriyet Mahallesi Kazım Orbay Caddesi'nde, Bahar Aksu, eski eşi R.E. ve onun arkadaşı S.S. tarafından 17 LT 343 plakalı araca zorla bindirilerek kaçırılmak istendiği sırada silahla vurularak öldürülmüştü.

4 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

Kaçan eski eş Rüstem Elibolve söz konusu aracı kullanan S.S'nin yanı sıra yanında bulunan S.Y. ile A.B. Silivri'de polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Bahar Aksu cinayetinde 4 şüpheli tutuklandı

YANINDAKİLER İFADESİNDE HER ŞEYİ İTİRAF ETTİ

Emniyette ifadesi alınan S.Y, sabah saatlerinde kendisinin aracıyla 4 kişi olarak İstanbul'a gezmeye geldiklerini, bu sırada şüpheli Rüstem Elibol, bir işi olduğunu söyleyerek kendilerini olayın meydana geldiği bölgeye götürdüğünü, burada bir süre beklediklerini, Bahar Aksu'yu gördükten sonra Rüstem Elibol ile S.S'nin araçtan indiğini, kadını zorla araca bindirmeye çalıştıklarını aktararak, kadının direnmesi üzerine arkadaşının kadını tabancayla vurduktan sonra olay yerinden kaçtığını belirtmişti.

TALİHSİZ KADIN ŞİKAYETÇİ OLMUŞ

Polis ekipleri, Bahar Aksu ile şüpheli Rüstem Elibol'un 2019 yılında evlendikten sonra 2022'de boşandıklarını, müşterek çocuklarının olmadığını, 2020 yılında maktulün şüpheli hakkında tehdit ve kasten yaralama suçlarından iki ayrı müracaat kaydının olduğunu, aralarında devam eden herhangi bir tedbir kararının bulunmadığını tespit etmişti.

İŞTE YAKALANMA ANI

Eski eş Rüstem Elibol'un yakalanma anı trafikte aracıyla seyreden başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken cinayet anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca da görüntülenmişti.

Bahar Aksu cinayetinde 4 şüpheli tutuklandı

RÜSTEM ELİBOL'UN İFADESİ

Bahar'ın ölümüne ilişkin soruşturmada saldırgan Rüstem Elibolgözaltında tutulduğu emniyette ifade verdi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'nde işlemleri devam eden katil, cinayeti işlediğini kabul etti.

"2019 yılında evlendik. Üç yıl sonra boşandık. Bu boşanmayı kabul edemedim" diyen Elibol, Aksu'yu sosyal medyadan sürekli takip ettiğini söyledi. Cuma günü arkadaşlarıyla birlikte Çanakkale'den İstanbul'a geldiğini anlatan Elibol, burada bir gece konakladıklarını söyleyip, ardından yeniden Çanakkale'ye döndüklerini ifade etti. Elibol ve beraberindekilerin o gece kadının yaşadığı sokakta keşif yapmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Olay günü araç içinde Aksu'nun işe gitmesini beklediklerini anlatan Elibol, "Aksu'yu görünce zorla araca bindirmek istedim. Direnince vurdum." dedi.

Bahar Aksu cinayetinde 4 şüpheli tutuklandı

4 KİŞİ TUTUKLANDI

Bahar Aksu'nun, 5 Mayıs'ta silahla ateş edilmesi sonucu öldürülmesine ilişkin soruşturmada eski eş Rüstem Elibol ile arkadaşı S.S'nin yanı sıra aynı araçta bulunan S.Y. ve A.B, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Daha sonra 4 şüpheli tutuklandı.

Bahar Aksu cinayetinde 4 şüpheli tutuklandı

İstanbul, 3-sayfa, Cinayet, Hukuk, Şişli, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bahar Aksu cinayetinde 4 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Filozof sn.:
    BİR TOPLUMDA DÜZEN BOZUKSA EKONOMİ BİTİKSE SUÇ ARTAR 23 SENEDE GELİNEN NOKTA BUDUR 55 23 Yanıtla
    611661:
    sevdiğimin beyinsiz filozofu.... 4 6
  • yıldıray yanık:
    sever hakim amcaları,hakimleri iki gözümün çiçekleri derler 2 sene sonra serbest bırakırlar, yoksa saygıdeğer hakim abilerim çok üzülürler bu şahıslar yıllarca cezaevinde yatacak diye,kıyamazlar, tıpkı diğerlerine yaptıkları kıyaklar ve güzellikler gibi. 37 5 Yanıtla
  • mavişş Kaplan:
    Bu nasıl adalet her sene kadın şikayetci olmuş nerde adalet bir can daha bile bile gitti güzel ülkem için cokk öz günüm ne halle geldi başımızdakiler yüzünden Allah rahmet eylesin 30 6 Yanıtla
  • Erhan Başer:
    bu cinayette tasarlayarak planyaparak adam öldurme var TCK. 82 MADDESİ UYGULANİR AĞİRLASTİRİLMİS MUHEBBET.Ölene kadar çıkamaz icerden 29 1 Yanıtla
  • Afyonlu:
    bravo tebrik ederim nasıl oldu bu nasıl becerdiniz bi anlatın hele 15 2 Yanıtla
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