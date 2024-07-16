Şişli Pangaltı'da Kıraathanede Silah Kazası: Genç Yaşamını Yitirdi - Son Dakika
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Şişli Pangaltı'da Kıraathanede Silah Kazası: Genç Yaşamını Yitirdi

Şişli Pangaltı'da bir kıraathanede yaşanan olayda, 22 yaşındaki genç, kuzeninin silahıyla oynarken kazara vurularak hayatını kaybetti. Polis incelemesinde, silahın önce kuzenin elini deldiği sonra gençin kalbine saplandığı belirlendi. Gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i serbest bırakılırken, kuzen ve bir diğer şüphelinin işlemleri devam ediyor.

16.07.2024 13:04
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Şişli Pangaltı'da cadde üstündeki bir kıraathanede öldürülen 22 yaşındaki gencin, yaşı küçük kuzeninin silahıyla oynadığı esnada kazara ateş alması sonucu öldüğü ortaya çıktı. Polisin incelemesinde ateş alan silahın önce kuzeninin elini deldiği sonra gencin kalbine saplandığını belirlendi. Gözaltınan alınan 7 şüpheliden 5'inin görgü şahidi olarak ifadesinin alınarak serbest bırakıldığı, yaşı küçük 2 şüphelinin ise işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Şişli Pangaltı semti Bozkurt Mahallesi'nde dün saat 04.00 sıralarında meydana gelen olayda, gece saatlerinde cadde üzerinde bulunan bir kıraathaneye gelen 22 yaşındaki Ahmet Karadaş, mekanda silahla vurularak hayatını kaybetmişti. İntihar ettiği ihbar üzerine gelen polis gencin öldürüldüğünü tespit etmiş ve içerideki 7 şüpheliyi gözaltına almıştı.

Kuzenini kazara kalbinden vurmuş

Yaşanan olayla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Polis yaptığı kapsamlı incelemede, Ahmet Karadaş'ın mekanında balkonunda oturduğu esnada içeriye yaşı küçük kuzenini C.K.'nın geldiğini, bir süre sonra kuzeninin silahıyla oynamaya başladığını belirledi. Yaşı küçük kuzeninin oynadığı silahın bir anda ateş aldığını ve elini delerek Karadaş'ın kalbine saplandığını tespit etti. Olayla ilgili gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'inin görgü şahidi olarak ifadesinin alınarak serbest bırakıldığı, gencin kuzeni C.K. ve yaşı küçük şüphelinin ise işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Şişli Pangaltı'da Kıraathanede Silah Kazası: Genç Yaşamını Yitirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şişli Pangaltı'da Kıraathanede Silah Kazası: Genç Yaşamını Yitirdi - Son Dakika
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