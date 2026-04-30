Sivas Belediyesi zabıta ekipleri kaldırım işgallerine göz açtırmıyor

Sivas Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, şehir genelinde yaya güvenliğini tehlikeye atan ve trafik akışını olumsuz yönde etkileyen kaldırım ve yol işgallerine karşı denetimlerini sürdürüyor. Şehrin huzurunu ve kamu düzenini korumak amacıyla çalışmalarına aralıksız devam eden ekipler, son dönemde artış gösteren usulsüz yerleşimlere müdahale etti. Özellikle bazı cadde ve sokaklarda işletmeler tarafından yollara bırakılan huni, duba ve flamalar ile kaldırımları işgal eden masa, sandalye ve tabelalar tek tek kaldırıldı. Yayaların yürüyüş alanlarını daraltan ve araç trafiğini aksatan materyaller, zabıta ekipleri tarafından tutanak altına alınarak toplandı. El konulan malzemeler belediye depolarına sevk edilirken, kurallara uymayan işletmelere cezai işlem uygulandı. Denetimler kapsamında ihlalin boyutuna göre Belediye Encümeni kararıyla para cezalarının da kesildiği öğrenildi.

Kamusal alanların işgaline müsaade edilmeyecek

Yetkililer tarafından açıklamada ise şehirde düzenin korunması ve vatandaşların rahat ulaşımının sağlanması amacıyla denetimlerin artarak devam edeceğini belirtilerek, kamusal alanların işgal edilmesine kesinlikle müsamaha gösterilmeyeceğini ifade edildi. - SİVAS