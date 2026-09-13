Sivas Divriği\'de 3 gündür kayıp olan 11 aylık bebekle ilgili 6 kişi gözaltına alındı

Sivas'ın Divriği ilçesinde 3 gündür kayıp olan 11 aylık bebekle ilgili 6 kişi gözaltına alındı.

Sivas'ın Divriği ilçesi kırsalında hayvancılık yapan E.B., 10 Eylül'de jandarmayı arayarak 11 aylık bebeği Büşra'nın kayıp olduğu ihbarında bulunmuştu. İhbar üzerine AFAD ve jandarma ekipleri bölgede arama çalışması başlatmıştı. Aile ilk olarak bebeği yabani hayvanların kaçırmış olabileceğini ileri sürmüş, daha sonra ise bebeğin para karşılığı babası tarafından satıldığını iddia etmişti.

Sivas Valiliği tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "10.09.2026 Perşembe günü saat 22.00 sıralarında Divriği ilçemize bağlı Göndüren köyünde mevsimlik tarım işçisi olarak çalışan E.B. isimli vatandaşımız, yanında uyumakta olan 11 aylık bebeği B.B.'nin kaybolduğunu beyan ederek güvenlik güçlerimize ihbarda bulunmuştur. İhbarın alınmasının ardından bölgeye derhal Jandarma Komando ve Asayiş Timleri, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edilmiştir. Kayıp bebeğin bulunmasına yönelik arama kurtarma çalışmaları, iz takip köpekleri, yapay zeka destekli dronlar ve vatandaşlarımızın da katılımıyla havadan ve karadan aralıksız ve titizlikle sürdürülmüştür. Güvenlik güçlerimizce yürütülen tahkikat kapsamındaki incelemelerde aile fertlerinin çelişkili ifadeler vermesi üzerine arama çalışmalarının yanı sıra olayın kaçırılma veya çocuğun maddi menfaat karşılığında başka bir kişiye teslim edilmiş olma ihtimalleri de dahil olmak üzere tüm muhtemel iddialar geniş kapsamlı olarak değerlendirilmektedir. Olayla ilgili olarak 6 kişi gözaltına alınmış olup, adli soruşturma titizlikle yürütülmektedir" ifadelerine yer verildi.

Öte yandan Jandarma Komando Timleri, köyde geniş güvenlik önlemi aldı.