Sivas Divriği'de kayıp 11 aylık bebeğin annesi bebeği sattıklarını itiraf etti - Son Dakika
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Sivas Divriği'de kayıp 11 aylık bebeğin annesi bebeği sattıklarını itiraf etti

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Sivas'ın Divriği ilçesinde dünden bu yana aranan 11 aylık bebeğin annesi, bebeği para karşılığı sattıklarını itiraf etti. İtirafın ardından anne, baba ve aileden toplam 5 kişi gözaltına alındı.

Sivas'ın Divriği ilçesinde dünden bu yana aranan 11 aylık kayıp bebeğin annesi, bebeği sattıklarını itiraf etti.

Sivas'ın Divriği ilçesi kırsalında hayvancılık yapan Balıkçı ailesi, geçtiğimiz gün jandarmayı arayarak 11 aylık bebekleri Büşra'nın kayıp olduğu ihbarında bulundu. İhbar üzerine AFAD ve Jandarma ekipleri kırsalda arama çalışması başlattı. Aile ilk olarak bebeği yabani hayvanların kaçırmış olabileceğini ileri sürdü. Ailenin çelişkili açıklamaları üzerine ifadesi alınan anne Elif Balıkçı (27) bebeği para karşılığı sattıkları itirafında bulundu. İtiraf üzerine Divriği Cumhuriyet Savcılığı konuyla ilgili soruşturma başlatarak anne, baba ve aileden toplamda 5 kişiyi gözaltına aldı. Annenin iddiasının doğruluğu ve bebeğin öldürülmüş olabileceği şüphesi üzerine soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: İHA

İnsan Hakları, 3. Sayfa, Divriği, Sivas, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sivas Divriği'de kayıp 11 aylık bebeğin annesi bebeği sattıklarını itiraf etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sivas Divriği'de kayıp 11 aylık bebeğin annesi bebeği sattıklarını itiraf etti - Son Dakika
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