Sivas İmranlı'da çıkan yangın, Erdemşah köyündeki evi kullanılmaz hale getirdi - Son Dakika
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Sivas İmranlı'da çıkan yangın, Erdemşah köyündeki evi kullanılmaz hale getirdi

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Sivas İmranlı\'da çıkan yangın, Erdemşah köyündeki evi kullanılmaz hale getirdi
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Sivas'ın İmranlı ilçesine bağlı Erdemşah köyünde akşam saatlerinde bir müstakil evde çıkan yangın kısa sürede tüm binayı sardı. İmranlı Belediyesi itfaiye ekiplerinin iş makinesi ve traktör desteğiyle söndürdüğü yangında ev kullanılmaz hale geldi; çıkış nedeni araştırılıyor.

Sivas'ın İmranlı ilçesinde bir ev yanarak kullanılmaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde İmranlı ilçesine bağlı Erdemşah köyünde A.Ş.'ye ait müstakil evde çıkan yangın kısa sürede tüm binayı sardı. Ev kısa sürede alev topuna dördü. İmranlı Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangını söndürmek için iş makinesi ve traktörlerle de destek verildi. Yangın söndürülürken, ev kullanılmaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: İHA
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