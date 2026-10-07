Sivas İmranlı\'da çıkan yangın, Erdemşah köyündeki evi kullanılmaz hale getirdi

Sivas'ın İmranlı ilçesinde bir ev yanarak kullanılmaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde İmranlı ilçesine bağlı Erdemşah köyünde A.Ş.'ye ait müstakil evde çıkan yangın kısa sürede tüm binayı sardı. Ev kısa sürede alev topuna dördü. İmranlı Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangını söndürmek için iş makinesi ve traktörlerle de destek verildi. Yangın söndürülürken, ev kullanılmaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.