Sivas İmranlı'da Yolcu Otobüsü Kazası: 8 Yaralı

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Sivas'ın İmranlı ilçesinde yoldan çıkan yolcu otobüsündeki 8 yolcu hafif şekilde yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza sabah saatlerinde meydana geldi. Doğançal mevkiinde sürücüsü belirlenmeyen Turay firmasına ait bir yolcu otobüsü yoldan çıkarak şarampole indi. Kazada otobüs içerisinde bulunan 31 yolcudan 8'i hafif şekilde yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve İmranlı Arama Kurtarma ekipleri (İMAYKUT) sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS