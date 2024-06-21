Sivas İmranlı'da Yolcu Otobüsü Kazası: 8 Yaralı - Son Dakika
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Sivas İmranlı'da Yolcu Otobüsü Kazası: 8 Yaralı

Sivas'ın İmranlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, Turay firmasına ait bir yolcu otobüsü şarampole indi. Kazada 8 yolcu hafif şekilde yaralandı. Olay yerine sağlık, polis ve İmranlı Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastanelere kaldırıldı ve kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

21.06.2024 08:36
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Sivas'ın İmranlı ilçesinde yoldan çıkan yolcu otobüsündeki 8 yolcu hafif şekilde yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza sabah saatlerinde meydana geldi. Doğançal mevkiinde sürücüsü belirlenmeyen Turay firmasına ait bir yolcu otobüsü yoldan çıkarak şarampole indi. Kazada otobüs içerisinde bulunan 31 yolcudan 8'i hafif şekilde yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve İmranlı Arama Kurtarma ekipleri (İMAYKUT) sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sivas İmranlı'da Yolcu Otobüsü Kazası: 8 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sivas İmranlı'da Yolcu Otobüsü Kazası: 8 Yaralı - Son Dakika
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