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Sivas'ın Gemerek ilçesinde kamyonet kazası: 1 ölü - Son Dakika
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Sivas'ın Gemerek ilçesinde kamyonet kazası: 1 ölü

Sivas'ın Gemerek ilçesine bağlı Akçaşar köyü yakınlarında meydana gelen kazada, kamyonet sürücüsü Muhammet Erdoğan hayatını kaybetti. Kazada kamyonet kullanılamaz hale geldi. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Soruşturma başlatıldı.

Sivas\'ın Gemerek ilçesinde kamyonet kazası: 1 ölü
28.12.2023 - 13:03,
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Sivas'ın Gemerek ilçesinde meydana gelen kazada, kamyonet sürücüsü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre kaza ilçeye bağlı Akçaşar köyü yakınlarında meydana geldi. Muhammet Erdoğan idaresindeki 06 KLK 32 plakalı kamyonet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan ağaca çarptı. Ağaca çarpman kamyonet kullanılamaz hale geldi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, sürücünün cansız bedeni Gemerek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. - SİVAS

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Sivas'ın Gemerek ilçesinde kamyonet kazası: 1 ölü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sivas'ın Gemerek ilçesinde kamyonet kazası: 1 ölü - Son Dakika
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