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Sivas'ın Gürün ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Son Dakika
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Sivas'ın Gürün ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Sivas'ın Gürün ilçesinde saat 01.27'de meydana gelen 4.4 büyüklüğündeki deprem kısa süreli panik yarattı. AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre deprem, 5 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Sivas\'ın Gürün ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
20.01.2024 - 01:47,
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Sivas'ın Gürün ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Sivas'ın Gürün ilçesinde saat 01.27'de meydana gelen deprem kısa süreli panik oluşturdu. AFAD'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre 4.4 büyüklüğündeki depremin yerin 5 kilometre derinliğinde meydana geldiği açıklandı. - SİVAS

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Sivas'ın Gürün ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sivas'ın Gürün ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Son Dakika
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