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Sivas'ın Gürün ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Sivas'ın Gürün ilçesinde saat 01.27'de meydana gelen deprem kısa süreli panik oluşturdu. AFAD'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre 4.4 büyüklüğündeki depremin yerin 5 kilometre derinliğinde meydana geldiği açıklandı. - SİVAS
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