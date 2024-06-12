Sivas'ın İmranlı ilçesinde meydana gelen kazada 2 çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Sivas'ın İmranlı ilçesinde meydana gelen kazada 2 çocuk hayatını kaybetti

Sivas\'ın İmranlı ilçesinde meydana gelen kazada 2 çocuk hayatını kaybetti

Sivas'ın İmranlı ilçesinde bir hafif ticari aracın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 çocuk hayatını kaybetti. Kazada 4 kişi yaralandı ve olay yerine sağlık ekipleri ile jandarma sevk edildi. Kazanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri inceleniyor.

12.06.2024 14:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas'ın İmranlı ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 çocuk hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre kaza, Sivas- Erzincan kara yolu Zımak köyü yakınlarında meydana geldi. Y.A. (20) yönetimindeki 16 BEF 721 plakalı Volkswagen marka hafif ticari araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Kazada sürücü ile araç içerisinde bulunan N.A. (32), B.A. (12), M.A.A. (7), Salih Efe Aksoy (2) ve M.A. (30) yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, İmranlı Arama Kurtarma Ekibi (İMYAKUT) ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla İmranlı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan M.A.A. kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Ağır yaralı olarak tedavi altına alınan Salih Efe Aksoy ise tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada takla atan araçtan bir kişinin çıkması dikkat çekti. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - SİVAS

Kaynak: İHA

Jandarma, İmranlı, Çocuk, Sivas, Acil Durum, Trafik, Kaza, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sivas'ın İmranlı ilçesinde meydana gelen kazada 2 çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:43 Bahçeli’nin imalı ittifak açıklamasına AK Parti’den yanıt gecikmedi: Yolumuza devam edeceğiz Bahçeli'nin imalı ittifak açıklamasına AK Parti'den yanıt gecikmedi: Yolumuza devam edeceğiz
18:09 Bahçeli: Sinan Ateş cinayetine ilişkin duruşmada MHP hazır bulunacak Bahçeli: Sinan Ateş cinayetine ilişkin duruşmada MHP hazır bulunacak
17:40 Çanakkale, Kütahya, Uşak ve Sinop’ta orman yangını Köylere uyarılar yapıldı Çanakkale, Kütahya, Uşak ve Sinop'ta orman yangını! Köylere uyarılar yapıldı
17:13 Bahçeli’nin Erdoğan-Özel görüşmesine yorumu çok sert oldu: Bu görüşmeler bizi hedef alan kampanyaya dönüştü Bahçeli'nin Erdoğan-Özel görüşmesine yorumu çok sert oldu: Bu görüşmeler bizi hedef alan kampanyaya dönüştü
17:05 Eski Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi davasında yargılanan 3 polis memuru beraat etti Eski Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi davasında yargılanan 3 polis memuru beraat etti
19:21 UEFA’dan EURO 2024 için sürpriz VAR kararı UEFA'dan EURO 2024 için sürpriz VAR kararı
18:40 Taraftarlar çılgına dönecek Dubois’ten Galatasaray’a zehir zemberek sözler Taraftarlar çılgına dönecek! Dubois'ten Galatasaray'a zehir zemberek sözler
18:00 Bodrum’da tiyatro oyuncusu Demet Ersoy terastan düşerek hayatını kaybetti Bodrum'da tiyatro oyuncusu Demet Ersoy terastan düşerek hayatını kaybetti
17:51 Akşener, İYİ Partili vekilin önerisi sonrası harekete geçti: Tüm fotoğraflarımı indirin Akşener, İYİ Partili vekilin önerisi sonrası harekete geçti: Tüm fotoğraflarımı indirin
17:47 Kuveyt’te 6 katlı binada çıkan yangında can kaybı 49’a yükseldi Kuveyt'te 6 katlı binada çıkan yangında can kaybı 49'a yükseldi
17:28 Jose Mourinho, şampiyon olacak takımı şimdiden ilan etti Jose Mourinho, şampiyon olacak takımı şimdiden ilan etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2024 20:25:05. #1.12#
SON DAKİKA: Sivas'ın İmranlı ilçesinde meydana gelen kazada 2 çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement