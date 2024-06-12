Sivas\'ın İmranlı ilçesinde meydana gelen kazada 2 çocuk hayatını kaybetti

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Sivas'ın İmranlı ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 çocuk hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre kaza, Sivas- Erzincan kara yolu Zımak köyü yakınlarında meydana geldi. Y.A. (20) yönetimindeki 16 BEF 721 plakalı Volkswagen marka hafif ticari araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Kazada sürücü ile araç içerisinde bulunan N.A. (32), B.A. (12), M.A.A. (7), Salih Efe Aksoy (2) ve M.A. (30) yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, İmranlı Arama Kurtarma Ekibi (İMYAKUT) ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla İmranlı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan M.A.A. kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Ağır yaralı olarak tedavi altına alınan Salih Efe Aksoy ise tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada takla atan araçtan bir kişinin çıkması dikkat çekti. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - SİVAS