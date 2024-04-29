Sivas'ın Zara ilçesinde kaybolan İbrahim Korkmaz bulundu - Son Dakika
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Sivas'ın Zara ilçesinde kaybolan İbrahim Korkmaz bulundu

Sivas\'ın Zara ilçesinde kaybolan İbrahim Korkmaz bulundu

Sivas'ın Zara ilçesinde çiriş otu toplarken kaybolan İbrahim Korkmaz, arama kurtarma ekiplerinin yoğun çabası ile bulundu. Kaybolan yaşlı adamı arama çalışmaları, 6 saatlik çabanın ardından sonuç verdi. 15 saat sonra; AFAD, jandarma, UMKE, SİSAD, ANDA, Can Suyu ve MEB AKUB ekiplerinin çabası sonucu yaşlı adam sağ bulundu. Yaşlı adam olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

29.04.2024 09:23
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Sivas'ın Zara ilçesinde çiriş otu toplarken kaybolan İbrahim Korkmaz, arama kurtarma ekiplerinin yoğun çabası ile bulundu.

Dün öğle saatlerinde Zara ilçe sınırlarında bulunan Gürlevik Dağı çevresine çiriş otu toplamaya giden 4 kişilik grupta bulunan İbrahim Korkmaz, bir süre sonra kaybolmuştu. Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edilmişti. Kaybolan yaşlı adamı arama çalışmaları, 6 saatlik çabanın ardından sonuç verdi. 15 saat sonra; AFAD, jandarma, UMKE, SİSAD, ANDA, Can Suyu ve MEB AKUB ekiplerinin çabası sonucu yaşlı adam sağ bulundu. Yaşlı adam olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - SİVAS

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sivas'ın Zara ilçesinde kaybolan İbrahim Korkmaz bulundu - Son Dakika

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