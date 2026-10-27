Sivas Suşehri\'nde Giresun Orman Bölge Müdürlüğü aracı devrildi, 3 personel yaralandı

Sivas'ın Suşehri ilçesinde Giresun Orman Bölge müdürlüğüne ait tamir bakım aracı devrildi. Kazada 3 personel yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Giresun Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait C.K yönetimindeki 28 AAJ 883 plakalı seyyar tamir bakım aracı, Suşehri-Sivas karayolu Karalar Köyü Aydınlar mezrası yakınlarında direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

İhbar üzerine olay yerine giden Suşehri Belediyesi itfaiye ekipleri ve sağlık ekipleri, kazada yaralanan şoför C.K. ve araçta bulunan H.Ö. ve F.K.'yı araç içerisinden çıkardı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla Suşehri Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu bildirilirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.