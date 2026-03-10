Sivas\'ta 111 Göçmen Yakalandı

Sivas Emniyet Müdürlüğü tarafından son 2 ay içerisinde 111 düzensiz göçmen yakalanarak 19 göçmen kaçakçısı hakkında işlem yapıldı.
İl genelinde gerçekleştirilen 15 farkı uygulamada ülkemize yasa dışı yollardan giriş yaptığı tespit edilen yabancı uyruklu (111) kişi muhafaza altına alınarak gerekli işlemleri yapıldıktan sonra geri gönderme merkezine sevk edildi.
Yabancı şahısların menfaat karşılığı ülke içerisinde naklini sağlayan 19 kişi, göçmen kaçakçılığı suçlaması ile çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. - SİVAS
