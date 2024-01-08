Sivas\'ta 2023 yılında binlerce trafik kazası meydana geldi

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, 2023 yılında meydana gelen ölümlü-yaralanmalı ve maddi hasarlı trafik kazalarına ilişkin elde ettiği istatistiki verileri kamuoyu ile paylaştı. Sivas kara yolu sınırları içerisinde geçtiğimiz yıl bin 828 ölümlü-yaralanmalı trafik kazası meydana geldi. Bu kazalar neticesinde 41 kişi hayatını kaybederken 3 bin 363 kişi ise yaralandı. Geçtiğimiz yıl gerçekleşen maddi hasarlı trafik kazası ise bin 634 olarak kayıtlara geçti. - SİVAS